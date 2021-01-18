Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды

Если еще до начала турнира от тренеров можно было услышать слова о нецелесообразности и малой значимости Суперкубка, то в ходе борьбы подобные суждения исчезли наотрез. "Барса" в прошлом сезоне не выиграла ни одного трофея, многие ее игроки – не титулованные, Рональд Куман – в процессе становления. Априори, для них важен был этот финал. Для "Атлетика" же – и подавно.

Собственно, вес этого матча хорошо измерялся реакцией главных тренеров в технической зоне. И Марселино Тораль, и Рональд Куман нервничали, что говорило о высоком градусе напряжения. Футбол был живым, смелым со стороны обеих команд. Конечно же, с моментами.

Например, Капа классно целил с угла штрафной площади под перекладину, заставив тер Штегена делать сейв. "Барса" ответила усилиями Месси, которому, впрочем, точности не хватило. До поры до времени опасность воротам "Атлетика" вообще исходила только от Месси, но это не значит, что "Барса" играла не комбинационно. Собственно, первый гол отсекает любые спекуляции по этому поводу: забит он в ходе широкого наступления с активным участием сразу нескольких игроков. Дембеле, Гризманн, Месси, Альба... и завершающий штрих от того же Антуана. Француз в последнее время сверкает. То, что нужно для игрока такого калибра.

Но музыка звучала недолго. Почти сразу "Атлетик" отыгрался, когда Иньяки Уильямс из глубины выполнил шикарную передачу за спины защитникам, Оскар Де Маркос выпятился и легко пробил мимо тер Штегена. Камни в огород Альбы: две минуты назад он ассистировал, а сейчас бездарно сыграл в обороне.

"Атлетик" с каждым поединком все больше обрастает чертами Марселино Тораля (так и положено). Насыщенные зоны, быстрое движение по полю, стремительное продвижение мяча вперед, различные тактические приемы (то короткие передачи, то длинные забросы). Это явно перспективнее, чем было при Гаиска Гаритано. Победа над "Реалом" в полуфинале не была случайной, ведь и сегодня баски дали достойный бой другому гранду.

Месси в начале второго тайма хорошо пробил со штрафного – лишь немного не попал. Но "Атлетик" пошел дальше: забил после стандарта усилиями Рауля Гарсии (передача Муньяина), однако небольшой офсайд временно испортил праздник Марселино Тораля. Можно было бы расстроиться и опустить руки, однако баски не из таких. Ударом Уильямса они показали, что готовы бороться дальше.

Но после второго гола Гризманна (опять комбинационная игра, Альба получил разрезную передачу на фланге и сам разрезал защиту "Атлетика" своим ассистом на Антуана) Куман, очевидно, рано уверовал в победу. В конце основного времени выпустил Пьянича и Брайтвайта с явной целью потянуть время. А "Барса" взяла и пропустила: Муньяин навесил со штрафного, Вильяллибре замкнул. На этот раз без офсайда. И теперь штурмовать ворота должен был Брайтвайт.

В первом тайме дополнительного времени у него был момент, когда вместо удара датчанин ткнул мяч. Сравните с ударом Уильямса, который божественно закрутил снаряд под дальнюю штангу из-за пределов штрафной площади – 2:3.

"Атлетик" вышел вперед и мог даже увеличить преимущество, если бы Нуньес перед тер Штегеном акцентировано попал по мячу после передачи Муньяина. "Барса" растерялась. В конце игрового времени было сумбурное наступление большими силами, но Гризманн бил по воробьям. А Месси бил соперников. Грубая, бездумная выходка в центре поля, - удар соперника рукой в ​​область шеи / затылка, - справедливо привела к первой красной карточки в карьере аргентинца на клубном уровне.

Трофейная засуха продолжается – характер "Атлетика" оказался сильнее её. Марселино Тораль снова, как и в 2019-м, - утер нос "Барсе", хотя совсем недавно проиграл ей в чемпионате. Месси опрометчиво завершил матч и турнир хулиганской выходкой. И кто бы мог подумать о таком после второго гола Гризманна?!

Суперкубок Испании. Финал

Севилья. "Де Ла-Картуха"

Арбитр в поли - Хесус Хиль Мансано

"Барселона" – "Атлетик" 2:3 ОТ (2:2)

Голы: Антуан Гризманн 40, Антуан Гризманн 77 – Оскар Де Маркос 42, Асьер Вильяллибре 90, Иньяки Уильямс 93

"Барселона": тер Штеген – Дест (Мингеза 46), Араухо, Лангле (Тринкао 105), Альба — Педри (Пьянич 88), Бускетс (Пуч 97), Де Йонг – Гризманн, Месси, Дембеле (Брайтвайт 88)

"Атлетик": Симон — Капа (Беренгер 81), Альварес, Мартинес (Нуньес 96), Баленсиага (Лекуэ 83) — Де Маркос (Весга 81), Дани Гарсия, Венседор, Муньяин — Рауль Гарсия (Вильяллибре 83), Уильямс (Моркильо 105)

Предупреждения: Лангле 11, Альба 114 – Дани Гарсия 67, Вильяллибре 109, Моркильо 110

Удаление: Месси 120+1 (отмашка)