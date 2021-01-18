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Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды

Испания
(4 голосов)

Марселино Тораль снова оставляет Барсу ни с чем, как и в финале Кубка Испании 2019, Месси подло заканчивает матч

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если еще до начала турнира от тренеров можно было услышать слова о нецелесообразности и малой значимости Суперкубка, то в ходе борьбы подобные суждения исчезли наотрез. "Барса" в прошлом сезоне не выиграла ни одного трофея, многие ее игроки – не титулованные, Рональд Куман – в процессе становления. Априори, для них важен был этот финал. Для "Атлетика" же – и подавно.

Собственно, вес этого матча хорошо измерялся реакцией главных тренеров в технической зоне. И Марселино Тораль, и Рональд Куман нервничали, что говорило о высоком градусе напряжения. Футбол был живым, смелым со стороны обеих команд. Конечно же, с моментами.

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды - изображение 1

Например, Капа классно целил с угла штрафной площади под перекладину, заставив тер Штегена делать сейв. "Барса" ответила усилиями Месси, которому, впрочем, точности не хватило. До поры до времени опасность воротам "Атлетика" вообще исходила только от Месси, но это не значит, что "Барса" играла не комбинационно. Собственно, первый гол отсекает любые спекуляции по этому поводу: забит он в ходе широкого наступления с активным участием сразу нескольких игроков. Дембеле, Гризманн, Месси, Альба... и завершающий штрих от того же Антуана. Француз в последнее время сверкает. То, что нужно для игрока такого калибра.

Но музыка звучала недолго. Почти сразу "Атлетик" отыгрался, когда Иньяки Уильямс из глубины выполнил шикарную передачу за спины защитникам, Оскар Де Маркос выпятился и легко пробил мимо тер Штегена. Камни в огород Альбы: две минуты назад он ассистировал, а сейчас бездарно сыграл в обороне.

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды - изображение 2

"Атлетик" с каждым поединком все больше обрастает чертами Марселино Тораля (так и положено). Насыщенные зоны, быстрое движение по полю, стремительное продвижение мяча вперед, различные тактические приемы (то короткие передачи, то длинные забросы). Это явно перспективнее, чем было при Гаиска Гаритано. Победа над "Реалом" в полуфинале не была случайной, ведь и сегодня баски дали достойный бой другому гранду.

Месси в начале второго тайма хорошо пробил со штрафного – лишь немного не попал. Но "Атлетик" пошел дальше: забил после стандарта усилиями Рауля Гарсии (передача Муньяина), однако небольшой офсайд временно испортил праздник Марселино Тораля. Можно было бы расстроиться и опустить руки, однако баски не из таких. Ударом Уильямса они показали, что готовы бороться дальше.

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды - изображение 3

Но после второго гола Гризманна (опять комбинационная игра, Альба получил разрезную передачу на фланге и сам разрезал защиту "Атлетика" своим ассистом на Антуана) Куман, очевидно, рано уверовал в победу. В конце основного времени выпустил Пьянича и Брайтвайта с явной целью потянуть время. А "Барса" взяла и пропустила: Муньяин навесил со штрафного, Вильяллибре замкнул. На этот раз без офсайда. И теперь штурмовать ворота должен был Брайтвайт.

В первом тайме дополнительного времени у него был момент, когда вместо удара датчанин ткнул мяч. Сравните с ударом Уильямса, который божественно закрутил снаряд под дальнюю штангу из-за пределов штрафной площади – 2:3.

Суперкубок Испании. Барселона - Атлетик 2:3. Характер сильнее трофейной жажды - изображение 4

"Атлетик" вышел вперед и мог даже увеличить преимущество, если бы Нуньес перед тер Штегеном акцентировано попал по мячу после передачи Муньяина. "Барса" растерялась. В конце игрового времени было сумбурное наступление большими силами, но Гризманн бил по воробьям. А Месси бил соперников. Грубая, бездумная выходка в центре поля, - удар соперника рукой в ​​область шеи / затылка, - справедливо привела к первой красной карточки в карьере аргентинца на клубном уровне.

Трофейная засуха продолжается – характер "Атлетика" оказался сильнее её. Марселино Тораль снова, как и в 2019-м, - утер нос "Барсе", хотя совсем недавно проиграл ей в чемпионате. Месси опрометчиво завершил матч и турнир хулиганской выходкой. И кто бы мог подумать о таком после второго гола Гризманна?!

Суперкубок Испании. Финал
Севилья. "Де Ла-Картуха"
Арбитр в поли - Хесус Хиль Мансано

"Барселона" – "Атлетик" 2:3 ОТ (2:2)
Голы: Антуан Гризманн 40, Антуан Гризманн 77 – Оскар Де Маркос 42, Асьер Вильяллибре 90, Иньяки Уильямс 93

"Барселона": тер Штеген – Дест (Мингеза 46), Араухо, Лангле (Тринкао 105), Альба — Педри (Пьянич 88), Бускетс (Пуч 97), Де Йонг – Гризманн, Месси, Дембеле (Брайтвайт 88)

"Атлетик": Симон — Капа (Беренгер 81), Альварес, Мартинес (Нуньес 96), Баленсиага (Лекуэ 83) — Де Маркос (Весга 81), Дани Гарсия, Венседор, Муньяин — Рауль Гарсия (Вильяллибре 83), Уильямс (Моркильо 105)

Предупреждения: Лангле 11, Альба 114 – Дани Гарсия 67, Вильяллибре 109, Моркильо 110
Удаление: Месси 120+1 (отмашка)

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (74)
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Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 01:38
Ну, что, Многоликий Анус, до..изделся?. Как петух тут кукарекал и в анонсе, и после полуфиналов. Респект Атлетику, уделали как Реал, так и FC PornoStar!!!
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:47
Я, дятел ты тупорылый, всячески подымал боевой дух здешних барселонцев. И если бы не баран Ленгле, решивший врезаться на последней минуте матча в баска, то мой прогноз 2-1 сыграл бы. А ты бы сейчас сидел тихонько в норке и не пиз@ел.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 01:06
Наверное удар Месси по шее, или куда там соперника, единственный его удар, который достиг цели
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:11
Пять баллов Алекс, шутка зашла!
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+1
-1
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:01
Вот я урывками смотрел матч, потому что он затянулся. Но, Игорь, хоть ты и в печали о Реале... Уж кого, но не Месси обвинять в подлости.
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+3
-2
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:01
Да это им, как два пальца...
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-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.01.2021 в 01:09
По потилиці навіть в боксі бити заборонено
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+2
-4
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:17
Витек, под.очи на Рамоса. А потом приходи со своими беседами. Уж только не Месси обвинять.
+4
-3
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:59
Барса играла мерзопакостно, заторможенно, а Месси так вообще в финале решил поспать. Стадо баранов, незнающих, шо им делать и куда бежать. Но даже с такой говёной игрой могли выиграть, если бы не баран Ленгле.
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+3
-1
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:08
Да брось, Олег... Нам, как зрителям, важны ситуации игровые: прекрасный гол Гризманна, отличная комбинация на 80-х минутах. Именно в этом смысл просмотра этого действа. Ну а прое.бали, да и хрен с ним. Я посмотрел десяток минут окончания игры и было заметно, что баски отскочили. А здесь уже кому как повезло.
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 01:29
Так Гризманн в интервью больше всех и возмущался, что играли ужасно, как чужие, а не одна команда.
0
0
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:30
Ну не знаю Виталик.. Написал, как видел, как чувствовал. Я видел скопище игроков в сине-гранатовых футболках, а не Команду.
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:40
И сделать из Барсы Команду должен главный тренер. Это его прямая обязанность. Куман с этой задачей не справляется. Прошло үже пол года.. А, шо делают с теми, кто не справляется со своими обязанностями? Правильно. На Х..Й.
+1
-1
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:56
Ну вот не знаю, Олег. Любому тренеру необходимо время. И не три месяца, особенно при этом бардаке. Я испытываю доверие на сегодня к Куману. У него есть вера в команду. Может, потому, что он был великолепен, как игрок. Конечно, всегда можно привести факт, что тот же Марадона был не тренером, а торчком.
0
0
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 00:58
Так... Атлетік "вигриз" цей кубок... Але тільки зарядженість на боротьбу та точні удари заслуговують на похвалу. Проте така брудна боротьба при сприянні судді то навряд чи перемога футболу. В Мессі раз за разом врізаються один і той же гравець... Суддя мовчить. Де Йонга руками відверто валять та після свистка відбивають м'яч, а по Правилам за кожне таке порушення потрібно давати картку, арбітр знов ігнорує. Бородач врізається в захисника Барселони та падає і ??? Атлетік отримує право на штрафний. А от коли у Ліонеля не витримали нерви і після чергового нападу він теж допоміг собі руками так одразу помітили та дали червону. При чому відвертий напад на гравця не володів м'ячем рефері знов не помітив! Ну і перш за все це провал Ку... Як можна гравця не зовсім відішовшого від травми випускати з перших хвилин? Так суперник грав грубо, але маючи таку перевагу у класі гравців грати десять хвилин на відбій? І питання загального порядку, який футбол ми бажаємо дивитися? Так з такою "недосконалою" грою Барселона сама програла, але для перемоги "всі засоби добрі" то не той футбол, який бажаєш побачити.
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:55
А вообще, дела у наших с вашими очень плохи. Так, что сплоченная команда ноунеймов (при всем уважении) дважды обыгрывает испанских грандов. Прискорбно, как быстро после тотального доминирования наших клубов в Испании и Европе наступил мрак.
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:28
Лично для меня в Англии просветление. МЮ на первом месте! Хоть есть где душу отогреть.
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0
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Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 01:45
Ну да , Многоликий, просветление. МС по потерянным уже первый
0
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:56
Дурдом, отъе@ись от меня, я щас не в настроении.
+1
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йоперний театр (Наш футбол)
18.01.2021 в 00:54
Куман, стратег еще тот, ну доигрьівала команда нормально, зачем те две заменьі в конце. Видать не судьба. Поздравляю Атлетик, значит им нужнее. P. S. От Кумана ниче не жду в етом сезоне.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:20
Да там не замены, там Ленгле баран просто. Баск мяч прокидывал себе на ход, но набегавший Альба был ближе к мячу и угрозу отвёл бы.. но этот недозащитник с бородкой мушкетёра решил врезаться в баска. Ну и в результате...
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victor1306 (Мадрид)
18.01.2021 в 00:52
Так, не дуже вірилось. Але круто. Радий за басків. Винести гегемонів, взяти трофей. А Мессі не ганебно завершив матч. Це нормальна реакція капітана-тащера на безкінечну кількість пасів не на хід, а в ноги, обрізок, крутіння-вертіння без толку, ударів по горобцях і просто недологусті 2/3 партнерів. Я сам в шоці був, не те що він)))) ну і хитруватих брудноватих прийомчиків ніхто не відміняв з боку Атлетика. Той бородач постійно нагнітав, а особливо в кінці таки домігся свого. Куман - ніочем взагалі. Який футбол грає барса? Ніякий. Гав..но. Насолоджуйтесь братва останніми місяцями в команді Ліонеля. Все і так не солодко, а коли він піде (ніякий Лапорта його не зупинить), все буде набагато болючіше, ніж в Реалі після відходу CR7. Це моя думка. Барсу вже ніхто не боїться.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:54
Всё верно. Вашу руку сударь.
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:58
Да куда ему идти. Лет уже много, финансовые аппетиты высоки, дом всю жизнь здесь, а желания сильно напрягаться уже тоже нет. Летом был хороший спектакль для увольнения президента, а теперь снова будет контракт.
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mafan (Рівне)
18.01.2021 в 01:06
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:10
А во что тебе остается верить? В Зидана, бл.?
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IM-RM-DK (Miami)
18.01.2021 в 00:47
Кто смотрел матч,подскажите.Руку Переса было видно?
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:48
Так все ж испанские арбитры с пеленок спят под одеялом с гербом Реал Мадрид, конечно видно. А Вильялибра там перед Месси сам что ли оказался думаешь?
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:49
Кстати судья отсудил на отлично, хотя его постоянно к мадридистам причисляют.
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:13
Ну моментик был в конце игры. Не вспомню, где... Но это же Мансано. Раз из Барсы никого не удалил, уже победа.
0
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 01:32
На "відмінно"? Коли в Мессі принаймні тричі навмисно врізався один і той же суперник і суддя покарав лише один раз і то Ліонеля? Чи де Йонга валять руками, а потім луплять по м'ячу і арбітр не дає хоч однієї картки? Чи коли в додатковий час гравці Атлетика постійно падали і не отримали жодної картки за затримку гри! Ну якщо це "відмінно" то тільки для регбі.
+1
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Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 01:43
А у Лошара одни судьи виноваты. Смени уже пластинку, озабоченный
0
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мы за динамо (киев)
18.01.2021 в 00:44
прикольне елькласіко. спочатку хлопнули реал, а слідом барселону. притому шо у вирішальному матчі двічі відігрались та й забили 4- чотири- голи. можна говорити про переконливу перемогу.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:44
Я не смотрел доп. время, уже знал чем всё закончится, шо там Месси начудил, за шо вы его так?
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:46
Отмашка.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:52
Нннда? Хм.. Не похоже на Месси.
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мы за динамо (киев)
18.01.2021 в 00:57
ну яка ж відмашка. відверто врізав рукою.
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 00:59
Коли раз за разом тебе валять, а суддя мовчить... ВАЛИТЬ починаєш ти!
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IM-RM-DK (Miami)
18.01.2021 в 00:41
Кто то смотрел это порно,ну кроме глоров путы?..весь мир смотрел дерби Д’Италия !!!
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:42
Ну и шо там?
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IM-RM-DK (Miami)
18.01.2021 в 00:43
Отличный матч!!!...Рон полный ноль,как и Месси сегодня ,насколько я понимаю)))даже удалился
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:47
Шо, таки Интер?
0
-1
мы за динамо (киев)
18.01.2021 в 00:48
я перемикав то на один то на інший.( але ж я не вболівальник інтера) тому голи в севільї бачив всі. в італії тільки суть. інтер просто переграв юве.
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IM-RM-DK (Miami)
18.01.2021 в 00:56
Ну что ж,такой обзор и не грех посмотреть)
0
-2
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:41
Всё справедливо. Кто больше этого хотел, тот и победил. Атлетику повезло с третьим голом? Везёт тому, кто везёт.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.01.2021 в 00:45
Ні більше всіх хотів виграти меська. Вірніше не виграти, а щоб перед ним розійшлися гравці суперника та покірно кланяючись піднесли йому трофейале мрії зажерливого аутіста не збулись
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mafan (Рівне)
18.01.2021 в 01:03
та не аутист він
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:05
У Витька просто комплекс. Он сам аутист.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 00:38
А вы знаете друзья, я даже рад, шо так всё закончилось. Наконец-то это рыжее дерьмо выкинут из Барсы. Думаю, шо новое руководство Барсы не простит Куману просранный на последних минутах суперкубок.
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mafan (Рівне)
18.01.2021 в 00:41
може й так, побачимо
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мы за динамо (киев)
18.01.2021 в 00:52
облиш. на яких ще останніх? чотири штуки залетіло. рівномірно у всіх таймах.
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Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 01:07
второй мяч на последних минутах второго тайма.. ты игру смотрел?
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:37
Ну барселонцы уже поздравляли многочисленных фанатов Бильбао с победой, поздравлю и я. Браво! Подлая душонка Месси вновь проявилась, такой он, мерзкий малыш, не умеющий проигрывать. Мы помним твои удары мячом со всей дури по болельщикам на Бернабеу, угрозы аргентинским защитникам и другие фокусы. Да и карьера твоя катится в закат.
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:42
Ты лучше комментируй поступки чмо, которое у тебя на аватарке.
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:46
Чмо сегодня удалили с поля. В том что Рамос грязный футболист, никто не сомневается, даже болельщики Мадрида. А вот белая-пушистая репутация Месси очень преувеличена, свою подлость он демонстрировал не раз. Уж лучше быть плохим парнем, чем притворяться хорошим.
+3
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:47
Да ладно, не перегибай.
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IM-RM-DK (Miami)
18.01.2021 в 00:48
Подержу оратора хардкора)
+2
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:45
Хардкор, действительно, не перегибай. Уж не Месси среди топ игроков обвинять. Никогда за ним ничего не водилось. А когда достают, что-то и может случиться. Мне самому, хоть мне и 54, иногда есть желание дать по е..лу.
+2
0
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 01:47
Трехклубному в поддержку: поимели бабушку с суперигроком... счастье вам.
+1
0
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 01:51
« Мне самому, хоть мне и 54, иногда есть желание дать по е..лу.» Виталик, как я тебя понимаю
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 02:00
Как есть, товарищ.
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:36
Отлично настроились на игру и победили. Третий гол - супер.
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mafan (Рівне)
18.01.2021 в 00:36
в додатковий час Більбао грало по-свинськи. але і Барса зарано здалася. ці кляті стандарти
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.01.2021 в 00:37
А меська як зіграв тоді?
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mafan (Рівне)
18.01.2021 в 00:40
зіграв грубо у відповідь. треба було вилучати обох
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.01.2021 в 00:42
Та взагалі він не зіграва псіхонув! У аутіста проблеми з психікою
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hardcorepwnz (Украина)
18.01.2021 в 00:42
Ну именно в этом моменте никто ему не грубил. Может по ходу матча, но его что, впервые в карьере провоцировали? А еще потом тыкал пальцами в судью, давайте 5 матчей дисквалификации, как Криштиану в 17 году.
+2
-2
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 01:55
Тогда Роналду толкнул судью. Разницу видишь, или в Мадриде туман? Мечта мадридиста.))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2021 в 00:33
бильбатик - молодцы! команда настырная
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+3
-7
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 00:35
Это точно.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2021 в 00:36
ипанашки уже пришли, судя по минусам)))
+3
-2
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 01:39
Петросян ослоумный, писать правильно названия команд и слова научись, урод лишнехромосомный
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
18.01.2021 в 02:18
Dr. , ерунду не пиши. Ты то сам что написал в комменте повыше? FC.... Зачем кого-то осуждать за то, что сам делаешь? Не правильно как-то.
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Loader (Днепр)
18.01.2021 в 02:19
Алекс, вспомни о разнице во времени. Доктор явно бухой.
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