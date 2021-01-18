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"Я понимаю Лео, ему не позволяли бежать с мячом". Куман выразил поддержку Месси после удаления

Испания
(1 голосов)

Рональд на связи

"Я понимаю Лео, ему не позволяли бежать с мячом". Куман выразил поддержку Месси после удаления
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал удаление форварда команды Лионеля Месси в Суперкубке Испании с "Атлетиком" (2:3). Цитирует голландца издание Marca.

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"Я думаю, что Месси сам знает после стольких лет карьеры, когда он готов играть, а когда нет. Мы поговорили, Лео сообщил мне, что выйдет на поле. Я понимаю аргентинца – не могу посчитать, сколько раз на нем нарушили правила. Вдумайтесь, Месси пытается бежать с мячом, но просто не может этого делать. Работа рефери? Будет лучше, если я не стану это комментировать".

"Поражение – это не шаг назад. Нужно показать, что мы все еще на правильном пути. "Барселона" сделала все, чтобы выиграть. Все футболисты очень устали".

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 10:36
І так - дійсно саме суддя ДОЗВОЛЯВ брудно грати, перш за все проти Мессі, але це манера гри Атлетика! І НІ - бо саме тренер визначає хто повинен вийти на галявину! Було видно, що Ліонель ще не відійшов від травми... Можна було на перший тайм, якогось "бійця" випустити, щоб бігав... Бився на рівні з суперником. Тому це чергова "червона" саме для Кумана! Бо не можна маючи такий підбір гравців творити таку невиразну гру... Дозволяти щоб середнячки перебігали, переборолися.
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+3
-3
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 10:45
Це червона для Мессі. Цілком заслужив. На старість років здають нерви, всім своїм видом показує, що йому насрати на Барсу і він хоче піти до стабільних в фінансовому плані клубів, якими керують арабські шейхи( ПСЖ, МС).
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 10:55
Я розумів "Невістка у всьому винна!", але коли вам раз за разом вступають на ногу не думаю, що ви будете це весь час терпіти. Тим більш коли у вас "чорна смуга" і так кортить комусь "рожу начистити". Тому для мене це червона не тільки для Мессі, але і для Кумана, Монсана та Вільялібре!
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2021 в 10:16
БЕЖАТЬ с мячом
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+2
-1


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