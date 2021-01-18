"Я понимаю Лео, ему не позволяли бежать с мячом". Куман выразил поддержку Месси после удаления

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал удаление форварда команды Лионеля Месси в Суперкубке Испании с "Атлетиком" (2:3). Цитирует голландца издание Marca.

"Я думаю, что Месси сам знает после стольких лет карьеры, когда он готов играть, а когда нет. Мы поговорили, Лео сообщил мне, что выйдет на поле. Я понимаю аргентинца – не могу посчитать, сколько раз на нем нарушили правила. Вдумайтесь, Месси пытается бежать с мячом, но просто не может этого делать. Работа рефери? Будет лучше, если я не стану это комментировать".