(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси

Подумаешь, красная карточка... Да с кем не бывает... Не он первый – не он последний...

Так можно было бы охарактеризовать эту ситуацию, если бы не один существенный нюанс: Месси же никогда не был грубияном, никогда ранее не позволял себе распускать руки.

Это Диего Марадона мог без зазрения совести спровоцировать массовую драку во время или после матча. Это Луис Суарес может вцепиться зубами в плечо или любую другую часть тела соперника. Вы не поверите, но даже Зидан, боднув головой соперника в финале чемпионата мира, сделал это не впервые (другие случаи, имевшие место на ранних этапах карьеры Зизу, просто не раскручены). А вот Месси леща сопернику на поле выписал впервые.

Можно говорить о провокации и грубости со стороны футболистов "Атлетика", но Месси ведь не вчера начал играть в футбол. Баски никогда не были пай-мальчиками, а когда на кону трофей, тебя гонит вперед энергия нового тренера, а соперник известен своим высоким классом, то и подавно. Месси и раньше сталкивался с подобной "опекой", но реагировал на нее улыбками и результативными действиями. А не нервными срывами.

Надо понимать, что слово "раньше" описывает ранний и средний этапы карьеры аргентинца. Собственно, поздний также, кроме, пожалуй, последнего года-полтора. Ведь период, когда "Барсу" лихорадит и разрывает изнутри противоречивыми решениями менеджеров-самодуров, отражается на игре Месси наихудшим образом. Срывы становятся регулярными. И это портит впечатление о прекрасной карьере гениального футболиста.

19-е июня 2020-го. "Севилья" - "Барселона". Толчком двумя руками в грудь / шею повалил на газон Диего Карлоса (без желтой карточки).

23-го июня 2020-го. "Барселона" - "Атлетик". Имитируя борьбу за мяч, наступил на ногу Ерай Альваресу Лопесу с риском нанести травму (без желтой карточки).

17-е января 2021-го. "Барселона" - "Атлетик". Выписал леща Вильяллибре в не игровом эпизоде ​​(прямая красная карточка).

Да никогда такого не было – и вот опять...