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(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси

Испания
(2 голосов)

Нервный срыв: история болезни

(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Подумаешь, красная карточка... Да с кем не бывает... Не он первый – не он последний...

Так можно было бы охарактеризовать эту ситуацию, если бы не один существенный нюанс: Месси же никогда не был грубияном, никогда ранее не позволял себе распускать руки.

(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси - изображение 1

Это Диего Марадона мог без зазрения совести спровоцировать массовую драку во время или после матча. Это Луис Суарес может вцепиться зубами в плечо или любую другую часть тела соперника. Вы не поверите, но даже Зидан, боднув головой соперника в финале чемпионата мира, сделал это не впервые (другие случаи, имевшие место на ранних этапах карьеры Зизу, просто не раскручены). А вот Месси леща сопернику на поле выписал впервые.

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Можно говорить о провокации и грубости со стороны футболистов "Атлетика", но Месси ведь не вчера начал играть в футбол. Баски никогда не были пай-мальчиками, а когда на кону трофей, тебя гонит вперед энергия нового тренера, а соперник известен своим высоким классом, то и подавно. Месси и раньше сталкивался с подобной "опекой", но реагировал на нее улыбками и результативными действиями. А не нервными срывами.

Надо понимать, что слово "раньше" описывает ранний и средний этапы карьеры аргентинца. Собственно, поздний также, кроме, пожалуй, последнего года-полтора. Ведь период, когда "Барсу" лихорадит и разрывает изнутри противоречивыми решениями менеджеров-самодуров, отражается на игре Месси наихудшим образом. Срывы становятся регулярными. И это портит впечатление о прекрасной карьере гениального футболиста.

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  • 19-е июня 2020-го. "Севилья" - "Барселона". Толчком двумя руками в грудь / шею повалил на газон Диего Карлоса (без желтой карточки).

  • 23-го июня 2020-го. "Барселона" - "Атлетик". Имитируя борьбу за мяч, наступил на ногу Ерай Альваресу Лопесу с риском нанести травму (без желтой карточки).

  • 17-е января 2021-го. "Барселона" - "Атлетик". Выписал леща Вильяллибре в не игровом эпизоде ​​(прямая красная карточка).

Да никогда такого не было – и вот опять...

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В статье: Лионель Месси Барселона герой футбольного дня
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Комментарии (6)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2021 в 11:18
Сдают у Мессишки нервишки
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 11:08
Та все просто, як у тому анекдоті. "Життя так погано треба щось робити!" У Мессі важки розбори з бувшими босами клубу, найгірша гра улюбленої команди, вік, травми і тут постійні провокації на які "закриває очі" судейка! Тут і мертвий "зірветься" та дасть ляпаса...
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0
-3
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 11:22
Ну то що Мессі в ігровому плані вже мертвий останні роки то є факт незаперечний. Цікаво, а найгірша гра улюбленої команди з ким пов'язана?
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.01.2021 в 11:27
А не че что он лучший бомбардир на сейчас
+1
0
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 11:34
Ну так он и раньше был лучшим бомбардиром, но забивал в два раза больше. В том году он тоже стал лучшим бомбардиром, но с минимальным для него количеством голов с 2008 года. А сейчас результативность резко упала, вот и Барса резко сдала и четвёртый год позорится в ЛЧ
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2021 в 11:28
Ибра в сорок лет лучший бомбардир команды- лидера чемпионата Италии, КР в 36 бьёт бомбардирские рекорды и не собирает останавливаться, а Месси в 33 просто сдулся и начал распускать ручки
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0
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