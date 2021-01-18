Стало известно, на какой срок могут дисквалифицировать Лионеля Месси за удар соперника по голове

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может пропустить до 12 поединков за удар соперника по голове, об этом сообщают испанские издания. Напомним, вчера каталонцы уступили "Атлетику" из Бильбао в рамках Суперкубка Испании (2:3).

Аргентинский исполнитель был удален за минуту до финального свистка, он жестко отмахнулся от игрока "Атлетика", после чего судья прибегнул к помощи VAR и показал Месси красную карточку.

Если ответственные за рассмотрение эпизода инстанции посчитают, что Лионель агрессивно атаковал футболиста без мяча, то максимальным наказанием для футболиста станут 4 матча дисквалификации. Если же действия Месси не сочтут агрессивными, то все ограничится баном на 2 поединка. Решение по сроку дисквалификации примут во вторник