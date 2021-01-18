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Стало известно, на какой срок могут дисквалифицировать Лионеля Месси за удар соперника по голове

Испания
(1 голосов)

Плохие цифры для аргентинца

Стало известно, на какой срок могут дисквалифицировать Лионеля Месси за удар соперника по голове
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может пропустить до 12 поединков за удар соперника по голове, об этом сообщают испанские издания. Напомним, вчера каталонцы уступили "Атлетику" из Бильбао в рамках Суперкубка Испании (2:3).

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Аргентинский исполнитель был удален за минуту до финального свистка, он жестко отмахнулся от игрока "Атлетика", после чего судья прибегнул к помощи VAR и показал Месси красную карточку.

Если ответственные за рассмотрение эпизода инстанции посчитают, что Лионель агрессивно атаковал футболиста без мяча, то максимальным наказанием для футболиста станут 4 матча дисквалификации. Если же действия Месси не сочтут агрессивными, то все ограничится баном на 2 поединка. Решение по сроку дисквалификации примут во вторник

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (9)
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Algrab (Костопiль)
18.01.2021 в 13:25
Треба по повній програмі- 15 матчів.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.01.2021 в 12:20
Интересные цифры в статье: могут на 12, максимум на 4, а могут и на 2 игры.
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.01.2021 в 12:32
Вы на сайте Уа-футбол, милейший.
Ответить
+1
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.01.2021 в 12:36
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 11:56
Та то Мессі постійно агресивно атакували навіть без м'яча... А він просто відповів супернику його ж брудним прийомом! А так нехай пару матчів відпочине. Залікує травму, заспокоїться. Цікаво, що буде робити ЛаЛіга після уходу і Ліонеля?! Зірок світового класу вже не залишиться! І тепер не з АПЛ доведеться змагатися, яка ліга краща, а хоч би у трійці втриматися...
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+1
-4
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 12:36
Не травму, а голову хай залікує)))
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+3
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.01.2021 в 12:37
Псіхологічєскую травму
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 12:55
А чого він вам ЛОШАРАМ повинен допомогати? Тим більш це вам не допоможе!
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2021 в 13:04
Лошара, я поважаю ваш вік, але у вас розпочинається хвороба Альцгеймера. Це прикро.
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+1
0


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