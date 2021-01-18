Кубарем вниз по карьерной лестнице? Фенербахче может арендовать Азара

"Фенербахче" заинтересован в переезде вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

Руководство гранда турецкого футбола хочет предложить Флорентино Пересу вариант с арендным соглашением бельгийского исполнителя до конца текущей кампании – об этом сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на турецкие СМИ.

Якобы экс-президент "Ференбахче" уже давно знает Азара и в прошлом Эден пообещал ему, что когда-то сыграет за турецкий клуб. Тем не менее, вероятность того, что "меренги" примут предложение "канареек", очень мала.

Напомним, ранее Азар защищал цвета "Лилля" и "Челси". В текущем сезоне Эден сыграл 6 матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Ранее "Ференбахче" оформил трансфер Месута Озила.