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Кубарем вниз по карьерной лестнице? Фенербахче может арендовать Азара
Эден, серьезно? Пора взяться за голову
"Фенербахче" заинтересован в переезде вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.
Руководство гранда турецкого футбола хочет предложить Флорентино Пересу вариант с арендным соглашением бельгийского исполнителя до конца текущей кампании – об этом сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на турецкие СМИ.
Якобы экс-президент "Ференбахче" уже давно знает Азара и в прошлом Эден пообещал ему, что когда-то сыграет за турецкий клуб. Тем не менее, вероятность того, что "меренги" примут предложение "канареек", очень мала.
Напомним, ранее Азар защищал цвета "Лилля" и "Челси". В текущем сезоне Эден сыграл 6 матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Ранее "Ференбахче" оформил трансфер Месута Озила.
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