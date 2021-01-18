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Кубарем вниз по карьерной лестнице? Фенербахче может арендовать Азара

Испания
(1 голосов)

Эден, серьезно? Пора взяться за голову

Кубарем вниз по карьерной лестнице? Фенербахче может арендовать Азара
Новина українською

"Фенербахче" заинтересован в переезде вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

Руководство гранда турецкого футбола хочет предложить Флорентино Пересу вариант с арендным соглашением бельгийского исполнителя до конца текущей кампании – об этом сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на турецкие СМИ.

Якобы экс-президент "Ференбахче" уже давно знает Азара и в прошлом Эден пообещал ему, что когда-то сыграет за турецкий клуб. Тем не менее, вероятность того, что "меренги" примут предложение "канареек", очень мала.

Напомним, ранее Азар защищал цвета "Лилля" и "Челси". В текущем сезоне Эден сыграл 6 матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Ранее "Ференбахче" оформил трансфер Месута Озила.

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В статье: Эден Азар Фенербахче (Стамбул) Реал (Мадрид)
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Источник:
A Bola

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