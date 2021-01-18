От ученика Хаби Алонсо до наследника Месси. ТОП-10 самых дорогих испанских проспектов

При равной рыночной стоимости более высокое место в рейтинге занимает тот, кто моложе

В рейтинг включены футболисты до 21 года (включительно)

Футболист считается выпускником академии, если отыграл в нижних или основных категориях клуба 3 года, будучи в возрасте от 15 до 21 года

№10. Фран Бельтран

Возраст: 21

Клуб: "Сельта"

Выпускник академии: "Баррейро" ("Сельта")

Позиция: центральный/опорный полузащитник

Сборная: -

Сезон 2020/21: 16 матчей, 2 гола

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.34 (15-е место в команде)

Клаусула (сумма безусловного выкупа, т.е. финансовое предложение по игроку, на которое клуб обязан ответить согласием): 30 млн евро (ежегодный прирост в 5 млн евро)

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Родился в Мадриде, свой путь в футболе начинал в нижних категориях "Хетафе" и "Райо Вальекано". Привлекал внимание скаутов других испанских команд удачными действиями за "Рохиту", юниорскую и молодежную сборную страны. В 2018-ом году "Кельты" заплатили за столичную жемчужину 8 млн евро, уведя Франа из-под носа мадридского "Атлетико".

Полузащитник так называемого ламасийского типа – то есть, не обладающий мощными физическими характеристиками, старающийся избегать силовой борьбы (0,6 отборов за матч), зато демонстрирующий выдающийся технический арсенал (например, точность передач – 94,1%, первое место в команде с большим отрывом).

На "Балаидос" Фран Бельтран пока больше футболист ротации, но появляется он на поле практически в каждой игре.

№9. Браим Диас

Возраст: 21

Клуб: "Милан", Италия (в аренде, принадлежит мадридскому "Реалу")

Выпускник академии: "Футбольная школа "Сити" ("Манчестер Сити", Англия)

Позиция: центральный атакующий полузащитник, правый/левый вингер

Сборная: -

Сезон 2020/21: 22 матча, 4 гола, 3 ассиста

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.67 (14-е место в команде)

Клаусула: 750 млн евро

Трансферная стоимость: 14 млн евро

Браим стал привлекать внимание всевозможных скаутов еще в 6-летнем возрасте, а в 7 его уже пригласила "Малага". В 2011-ом году 12-летний Браим должен был отправляться в Ла Масию, но шейх Адбулла Аль Тани, купивший "Малагу", с легкостью перебил финансовые условия тогдашнего директора молодежной команды "Барселоны" Альберта Пуча. В 2014-ом году "Анчоусы" (прозвище "Малаги") не захотели, чтобы игрок переходил в "Реал" и отпустили его в "Манчестер Сити": на этом трансфере настаивал главный тренер англичан Мануэль Пеллегрини, работавший на "Росаледе" 3 года, а следовательно, хорошо знавший Браима.

В 2019-ом году аттакер все-таки оказался в "Реале" (17 млн евро), причем ему сразу же выписали бешеную клаусулу в размере 750 млн евро – дабы отвадить потенциальных покупателей. Тем не менее, он не смог убедить тренерский штаб в своей нужности, а для профессионального роста требуются минуты: игровое время Браим Диас теперь получает в "Милане".

№8. Мартин Субименди

Возраст: 21

Клуб: "Реал Сосьедад"

Выпускник академии: "Субиэта" ("Реал Сосьедад")

Позиция: опорный/центральный полузащитник

Сборная: -

Сезон 2020/21: 24 матча

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.61 (14-е место в команде)

Клаусула: 60 млн евро

Трансферная стоимость: 15 млн евро

В системе "Сосьедада" - с 12 лет. Будучи задействован в зоне пивотов, обладает отличной точностью передач (87,9%), хорош в отборе и перехватах, теряя же позицию, предпочитает использовать тактику мелкого фола. Начинает атаки и диктует темп, чем напоминает Хаби Алонсо, у которого Субименди и тренировался. Максимально глубоко отходит назад, образуя защитный треугольник с двумя центрдефами.

Интересно, что до сих пор формально считается футболистом филиала, а не первой команды, поэтому носит на спине 36-й номер (номера от 30 и выше в Испании – это игроки академии).

№7. Брайан Хиль

Возраст: 19

Клуб: "Эйбар" (в аренде, принадлежит "Севилье")

Выпускник академии: "Антонио Пуэрта" ("Севилья")

Позиция: левый/правый вингер, центральный атакующий полузащитник

Сборная: -

Сезон 2020/21: 13 матчей, 2 гола, 1 ассист

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 7.09 (1-е место в команде)

Клаусула: 35 млн евро

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Быстрый каталонский вингер с крайне необычной техникой: Хиль любит принимать мяч между линиями, часто делает это спиной к воротам, а его дриблинг напоминает череду бесконечных разворотов вокруг собственной оси. Абсолютно лучший в "Эйбаре" по средней оценке за игру (7.09), ключевым передачам (2.0 за матч), дриблингу (2.3) и кроссам (2.3). Не очень хорош на втором этаже, но, кажется, со всем остальным у него порядок.

Считается жемчужиной академии "Севильи". За Хилем очень внимательно следит мадридский "Реал": Флорентино Перес не хочет повторения ситуации с Ферраном Торресом, которого "вели" так долго, но настолько робко, что он, в конце концов, уехал в Англию.

№6. Андер Барренечеа

Возраст: 19

Клуб: "Реал Сосьедад"

Выпускник академии: "Субиэта" ("Реал Сосьедад")

Позиция: левый/правый вингер

Сборная: -

Сезон 2020/21: 21 матч, 2 гола

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.45 (19-е место в команде)

Клаусула: 60 млн евро

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Первый родившийся в XXI веке футболист, сыгравший в матче чемпионата Испании. Второй самый юный дебютант в составе "Сосьедада". Свой первый гол за основной состав команды из Сан-Себастьяна забил в мае 2019-го года в ворота мадридского "Реала".

Прекрасное начало карьеры, не правда ли?

Вингер силен в дриблинге и завершении атак, но вместе со всем этим в игре Андера Барренечеа наличествуют и недостатки, бросающиеся в глаза: крайняя нестабильность, низкая культура паса, передержка (иногда критичная для команды) мяча. Он идет в обводку даже чаще капитана Микеля Оярсабаля, но попытки обыграть соперника слишком часто заканчиваются потерей.

Впрочем, проспекту команды из Страны басков всего лишь 19 лет: впереди еще вагон времени, дабы перекрыть пробелы.

№5. Рики Пуч

Возраст: 21

Клуб: "Барселона"

Выпускник академии: "Ла Масия" ("Барселона")

Позиция: центральный полузащитник

Сборная: -

Сезон 2020/21: 7 матчей

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.09 (23-е место в команде)

Клаусула: 100 млн евро

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Пусть никого не смущают низкие оценки Пуча – в нынешнем сезоне он сыграл всего 7 матчей, и это не 630 минут, а всего лишь 124. Рональд Куман по-прежнему не видит талантливого полузащитника в команде и уверен, что Пучу лучше уйти в аренду.

Проспекта часто сравнивают с Хави, отмечая, прежде всего, высочайший футбольный интеллект полузащитника. Кроме того, отметим уверенность в своих силах, которая вообще характерна для больших игроков: например, в серии послематчевых пенальти в полуфинале Суперкубка Испании против "Сосьедада", решающий удар с "точки" нанес именно Рики Пуч.

Его будущее пока находится под вопросом. "Барселона" совсем не хочет расставаться с выпускником Ла Масии, но Куман практически не дает Пучу шансов.

Так что либо новый клуб, либо новый тренер.

№4. Эрик Гарсия

Возраст: 20

Клуб: "Манчестер Сити", Англия

Выпускник академии: "Футбольная школа "Сити" ("Манчестер Сити", Англия)

Позиция: центральный защитник

Сборная: Испания, 4 матча

Сезон 2020/21: 7 матчей

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.15 (20-е место в команде)

Клаусула: -

Трансферная стоимость: 20 млн евро

В 2017-ом году Пеп Гвардиола сделал все от него зависящее, дабы переманить игрока из академии "Барселоны" в "Сити": испанские клубы всегда оказываются беззащитны в подобных ситуациях, поскольку не могут предложить взрослый контракт несовершеннолетнему футболисту. В Англии Гарсия возмужал, заматерел, и приготовился повторить путь Жерара Пике – то есть, вернуться обратно к родным сине-гранатовым пенатам.

Несмотря на малое количество матчей за "Горожан" в сезоне 2020/21, Эрик Гарсия идет в команде третьим по среднему количеству отборов за матч (1.7), уступая только Канселу и Родриго.

Наставник сборной Испании Луис Энрике считает, что защитный центр "Красной фурии" в самом ближайшем будущем будет олицетворять связка Пау Торрес (пока "Вильярреал") – Эрик Гарсия. Каталонский защитник уже провел 4 матча за национал, включая эпическую игру против Германии (6:0).

№3. Ферран Торрес

Возраст: 20

Клуб: "Манчестер Сити"

Выпускник академии: "Академия" ("Валенсия")

Позиция: правый/левый вингер

Сборная: Испания, 7 матчей, 4 гола

Сезон 2020/21: 18 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.60 (16-е место в команде)

Клаусула: -

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Талантливый, универсальный и амбициозный аттакер, любящий играть на чистых мячах и ненавидящий возвращаться назад. В 2020-ом году "Валенсия" предложила Феррану Торресу пролонгирование контракта и несколько опешила от выдвинутых ей требований: он хотел мощное увеличение заработной платы и капитанскую повязку. Естественно, молодая звездочка была в курсе того, что за его карьерой внимательно следят "Реал" с "Барсой", считалось, что за Феррана развернется трансферная борьба между испанскими топами. Однако "Барселона" к тому времени уже выложила 31 млн за футболиста со схожими характеристиками – португальца Тринкау, а "Реал" ушел в режим тотальной экономии.

Зато пришло смехотворное (в два раза меньше рыночной стоимости) предложение от "Манчестер Сити". Каково же было удивление болельщиков "Валенсии", когда Питер Лим, мало разбирающийся в футболе, зато главный человек на "Месталье", его принял!

В Испании продолжали фейспалмить, а Ферран Торрес улетел к Пепу Гвардиоле.

№2. Педри

Возраст: 18

Клуб: "Барселона"

Выпускник академии: -

Позиция: правый/левый/центральный атакующий полузащитник

Сборная: -

Сезон 2020/21: 24 матча, 3 гола, 2 ассиста

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 6.71 (13-е место в команде)

Клаусула: 100 млн евро

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Один из самых главных испанских самородков, сумевший в какие-то 18 лет закрепиться в основе топ-клуба. При этом Педри – третий в команде по важнейшему показателю в современном футболе, ключевым передачам (1,5 – больше только у Месси и Альбы). Этого полузащитника называют "Новым Иньестой", и такое прозвище он получил еще до перехода в "Барсу", когда защищал цвета "Лас-Пальмаса" из второго дивизиона – и стал там, кстати, самым молодым голеадором клуба. Интересно, что сначала предполагалось, что Педри усилит филиал блаугранас, но тренеры во время претемпорады (предсезонного сбора) были так поражены талантом и работоспособностью проспекта, что сразу отправили его тренироваться с основным составом.

Именно Педри поставил крест на дальнейшем пребывании в "Барселоне" Филипе Коутиньо, и, скорее всего, Миралема Пьянича.

№1. Ансу Фати

Возраст: 18

Клуб: "Барселона"

Выпускник академии: "Ла Масия" ("Барселона")

Позиция: центральный нападающий, правый/левый вингер

Сборная: Испания, 4 матча, 1 гол

Сезон 2020/21: 10 матчей, 5 голов, 4 ассиста

Оценка в сезоне 2020/21 (WhoScored): 7.38 (2-е место в команде)

Клаусула: 400 млн евро

Трансферная стоимость: 80 млн евро

Самый молодой футболист в истории "Барселоны", забивший гол в Примере – на тот момент Ансу Фати было 16 лет и 304 дня, а также самый юный автор дубля в испанском чемпионате. Самый молодой автор гола в Лиге чемпионов (17 лет и 40 дней) и в Эль Класико.

В общем, к 18 годам жизнь Ансу Фати уже запестрела всевозможными рекордами.

По сути, уже в 17 лет он стал стартером каталонцев, демонстрируя крайне высокое КПД в финальной стадии атаки. Он четвертый в команде по среднему количеству ударов по воротам соперника, третий по дриблингу, пятый по ключевым передачам.

В начале ноября Фати получил травму, но сможет помочь "Барсе" в концовке сезона: возвращение нападающего в строй, по предварительным данным, ожидается 8 марта.

Ансу Фати, как это часто и бывает с кантеранос, воспитанниками клуба, получает мощнейшую поддержку от сенаторов сине-гранатовой раздевалки, что, конечно, помогает ему психологически раскрепоститься.

В сентябре прошлого года отметился первым голом за сборную Испании, поразив ворота украинской национальной команды.