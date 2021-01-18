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Полузащитник Барселоны: Барселоне нужно проснуться и бороться

Испания
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Вчера этого действительно не хватало

Полузащитник Барселоны: Барселоне нужно проснуться и бороться
UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч высказался в своих социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке Испании.

"Очень трудно проигрывать финал, когда мы были так близки. Нужно проснуться и бороться за все следующие титулы, потому что мы - "Барселона", - написал 21-летний игрок.

Напомним, что именно Пуч забил решающий пенальти в полуфинальной игре с "Реалом Сосьедад".

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В статье: Барселона Рики Пуч
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