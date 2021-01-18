Полузащитник Барселоны: Барселоне нужно проснуться и бороться

Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч высказался в своих социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке Испании.

"Очень трудно проигрывать финал, когда мы были так близки. Нужно проснуться и бороться за все следующие титулы, потому что мы - "Барселона", - написал 21-летний игрок.

Напомним, что именно Пуч забил решающий пенальти в полуфинальной игре с "Реалом Сосьедад".