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Полузащитник Барселоны: Барселоне нужно проснуться и бороться
Вчера этого действительно не хватало
Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч высказался в своих социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке Испании.
"Очень трудно проигрывать финал, когда мы были так близки. Нужно проснуться и бороться за все следующие титулы, потому что мы - "Барселона", - написал 21-летний игрок.
Напомним, что именно Пуч забил решающий пенальти в полуфинальной игре с "Реалом Сосьедад".
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