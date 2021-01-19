Реал согласовал контракт с лидером обороны Баварии, следующая цель – нападающий

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба перейдет в мадридский "Реал" по окончанию сезона – об этом сообщает издание Marca. По информации источника, "меренги" договорились с 28-летним австрийцем о личном контракте. Напомним, в конце июня Алаба станет свободным агентом и достанется "сливочным" бесплатно.

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Как сообщает Marca, Давид подпишет с мадридским "Реалом" трудовой договор на 4 года, его оклад в столице Испании составит 11 миллионов евро в год. Отмечается, что защитник уже даже прошел медосмотр. Алаба защищает цвета "Баварии" уже 12 лет, вместе с мюнхенцами он выиграл все возможные трофеи – от Бундеслиги и до КЧМ.

Также параллельно в "Реале" следят за ситуацией с форвардами на рынке. Перес не готов платить "ПСЖ" 150 миллионов евро за Мбаппе, клуб рассматривает потенциальное подписание Серхио Агуэро, Оливье Жиру или Аркадиуша Милика.