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Месси наказали за удар соперника в финале Суперкубка Испании

Испания
(6 голосов)

Игрок легко отделался

Месси наказали за удар соперника в финале Суперкубка Испании
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао.

Как сообщает Sport.es, капитана сине-гранатовых дисквалифицировали на два матча. Таким образом, Лео избежал серьёзного наказания. Сообщалось, что срок отстранения аргентинца может достичь 12 встреч.

Напомним, Месси был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока "Атлетика", и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за "Барселону".

В финальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" в овертайме обыграл "Барселону" со счётом 3:2. У сине-гранатовых дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2021 в 16:53
В угол поставили на полчасика и кашки манной лишили на полдник:))
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+2
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.01.2021 в 16:05
удар ззаду "исподтишка" від Мессі - беззаперечний... пожаліли неврівноваженого допінгованого аргентинця наприкінці кар'єри - безсумнівнощо вже не вперше стається, але за такий агресивний випадок - це просто взагалі посміховище, а не покарання
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+7
-2
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Loader (Днепр)
19.01.2021 в 16:27
А мальчики мечтали... Детский сад устроили здесь. "подлый удар сзади исподтишка". Там ничего-то толком и не было. Бородатый клоун его достал блокировками и он просто убрал его с дороги. Несильно причем, но парнишка сразу же начал умирать.
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+3
-3
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MES QUE UN CLUB
19.01.2021 в 16:56
Виталик, ты действительно думаешь, что он прочитает твой комментарий? Этого одноклеточного только плюсы и минусы интересуют.)) Всё, что ему надо, это сходить в туалет на ветке и потом быстренько поставить себе и братьям по разуму по шесть плюсов и соответственно по столько же минусов нам.Он хотя бы паузы делал, чтобы другие не догадались так сказать Но это думать надо.)
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
19.01.2021 в 17:01
"Изподтешка" Кристіна може вдарити, або плакати і вимолювати в суддів пенальті. А Мессі завалив нормально, по-чоловічому, не ховався і не виправдовувався. Нєфіг лізти і дорогу перекривати, а потім падати як баба. Провокував його весь матч.Роздули перше вилучення до неможливого, та практично усіх зірок вилучали в кар'єрі і нічого, а тут святих з себе корчать. Згадайте знамениті червоні Зідана, Бекхема за збірну і т.д....
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
19.01.2021 в 15:58
Пропустит матч против Корнельи в КК, в котором бы всё равно не играл и матч против Эльче. Нормально, могло быть хуже, вернётся к домашнему матчу с этим же Атлетиком.
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+8
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2021 в 16:06
и доделает дело!)))))
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+3
-6
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.01.2021 в 15:57
Чому ЛИШЕ на 2 матчі за такий нахабний удар "изподтишка" Мессі й 10 замало було б, а тут взагалі - два лише махінації фуфлоністів+ покарання виносив 100% мессовболівальник, бо ж таке м'яке покарання за такий фол на здорову голову ніяк не натягнеш...
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+7
-7
Dr. House (Подолье)
19.01.2021 в 15:53
Как и предполагалось: поняли и простили. Кому-то другому влепили бы от трёх и выше. Видимо Перес договорился о смягчении
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+8
-4
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Loader (Днепр)
19.01.2021 в 16:23
Кому другому? Рамосу, например?
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
19.01.2021 в 15:44
Ну і добре... Скоріш за все розглядали не тільки той епізод, але і що йому передувало! А там постійні НЕПОКАРАНІ суддею вибрики одного В... привели, що з ним повелись аналогічно! Тобто ляпнули, як набридлу муху. Що цілком не відповідає Правилам, як і поведінка суперника та арбітра.
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+4
-9
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El_Matador_73 (Одесса)
19.01.2021 в 16:47
Согласен
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+2
-2


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