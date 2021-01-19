Месси наказали за удар соперника в финале Суперкубка Испании

Форвард "Барселоны" Лионель Месси наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао.

Как сообщает Sport.es, капитана сине-гранатовых дисквалифицировали на два матча. Таким образом, Лео избежал серьёзного наказания. Сообщалось, что срок отстранения аргентинца может достичь 12 встреч.

Напомним, Месси был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока "Атлетика", и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за "Барселону".

В финальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" в овертайме обыграл "Барселону" со счётом 3:2. У сине-гранатовых дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.