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Лунин может отправиться в аренду в Хетафе
Испанский клуб заинтересован в подписании голкипера
Голкипер "Реала" Андрей Лунин вызывает интерес у нескольких клубов Ла Лиги, сообщает EL Gol Digital. Один из вариантов — "Хетафе".
Указано, что клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать вратаря до конца сезона. Команда идет 13-й в Ла Лиге.
В текущем сезоне 21-летний украинец ни разу не сыграл за "Реал". СМИ ранее сообщали, что он выйдет на поле против "Алькояно" в завтрашнем матче Кубка Испании.
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
19.01.2021 в 17:07
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аалекс ( Крым)
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