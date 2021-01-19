Лунин может отправиться в аренду в Хетафе

Голкипер "Реала" Андрей Лунин вызывает интерес у нескольких клубов Ла Лиги, сообщает EL Gol Digital. Один из вариантов — "Хетафе".

Указано, что клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать вратаря до конца сезона. Команда идет 13-й в Ла Лиге.

В текущем сезоне 21-летний украинец ни разу не сыграл за "Реал". СМИ ранее сообщали, что он выйдет на поле против "Алькояно" в завтрашнем матче Кубка Испании.