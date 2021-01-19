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Лунин может отправиться в аренду в Хетафе

Испания
(1 голосов)

Испанский клуб заинтересован в подписании голкипера

Лунин может отправиться в аренду в Хетафе
Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин вызывает интерес у нескольких клубов Ла Лиги, сообщает EL Gol Digital. Один из вариантов — "Хетафе".

Указано, что клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать вратаря до конца сезона. Команда идет 13-й в Ла Лиге.

В текущем сезоне 21-летний украинец ни разу не сыграл за "Реал". СМИ ранее сообщали, что он выйдет на поле против "Алькояно" в завтрашнем матче Кубка Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Хетафе (Испания)
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
19.01.2021 в 17:07
Не судьба, надо вообще валить ищ испании
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0
0
аалекс ( Крым)
19.01.2021 в 16:51
Давно пора.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.01.2021 в 16:42
Не факт, що й там буде № 1. Таке враження, що він вже профукав свою кар'єру. Дай Бог помилитися.
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+4
-1


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