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Барселона подаст апелляцию на дисквалификацию Месси

Испания
(1 голосов)

Игрок пропустит два матча

Барселона подаст апелляцию на дисквалификацию Месси
Новина українською

"Барселона" приняла решение подать апелляцию на дисквалификацию нападающего команды Лионеля Месси, сообщает официальный сайт клуба. Футболист получил первую красную карточку в период выступлений за блаугранас.

Месси получил двухматчевую дисквалификацию. Он пропустит матч Кубка Испании против "Корнельи" и игру ла лиги с "Эльче".

Ранее аргентинец был удален в финальном матче Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3). Он получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Если бы комитет по соревнованиям расценил действия игрока как умышленную агрессию, то он мог получить максимальный срок дисквалификации — 12 матчей.

21 января "Барселона" сыграет с "Корнельей", а 24 января — с "Эльче".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
19.01.2021 в 17:03
Интересно - какие аргументы.
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