  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Алаба согласовал условия контракта с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алаба согласовал условия контракта с Реалом

Испания
(1 голосов)

Трансфер в Ливерпуль не произойдет

Алаба согласовал условия контракта с Реалом
Новина українською

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба согласовал контракт с "Реалом" в начале января, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист перейдет в "Реал" по окончании действующего соглашения с "Баварией".

Ожидается, что контракт подпишут в ближайшие несколько недель. 28-летний защитник будет получать около 12-ти миллионов евро. "Ливерпуль" также связывался с Алабой, однако австриец выбрал Мадрид.

Алаба играет за "Баварию" с 2009 года. За это время он успел дважды выиграть Лигу чемпионов, 9 раз чемпионат и 6 раз Кубок Германии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...