Алаба согласовал условия контракта с Реалом

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба согласовал контракт с "Реалом" в начале января, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист перейдет в "Реал" по окончании действующего соглашения с "Баварией".

Ожидается, что контракт подпишут в ближайшие несколько недель. 28-летний защитник будет получать около 12-ти миллионов евро. "Ливерпуль" также связывался с Алабой, однако австриец выбрал Мадрид.

Алаба играет за "Баварию" с 2009 года. За это время он успел дважды выиграть Лигу чемпионов, 9 раз чемпионат и 6 раз Кубок Германии.