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Алаба согласовал условия контракта с Реалом
Трансфер в Ливерпуль не произойдет
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба согласовал контракт с "Реалом" в начале января, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист перейдет в "Реал" по окончании действующего соглашения с "Баварией".
Ожидается, что контракт подпишут в ближайшие несколько недель. 28-летний защитник будет получать около 12-ти миллионов евро. "Ливерпуль" также связывался с Алабой, однако австриец выбрал Мадрид.
Алаба играет за "Баварию" с 2009 года. За это время он успел дважды выиграть Лигу чемпионов, 9 раз чемпионат и 6 раз Кубок Германии.
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