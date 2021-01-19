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Рауль, возглавляющий молодежную команду Реала, сдал положительный тест на COVID-19
Точно пропустит ближайший матч команды
Легенда мадридского "Реала" Рауль сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он возглавляет молодежку "сливочных" - "Кастилью".
По данным Marca, наставник уйдет на самоизоляцию, а руководство надеется, что внутри коллектива не будет вспышки болезни. Рауль пропустит ближайший матч против "Хетафе Б".
Напомним, что именно при Рауле "Реал" впервые одержал победу в Юношеской Лиге Чемпионов.
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