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Рауль, возглавляющий молодежную команду Реала, сдал положительный тест на COVID-19

Испания
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Точно пропустит ближайший матч команды

Рауль, возглавляющий молодежную команду Реала, сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мадридского "Реала" Рауль сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он возглавляет молодежку "сливочных" - "Кастилью".

По данным Marca, наставник уйдет на самоизоляцию, а руководство надеется, что внутри коллектива не будет вспышки болезни. Рауль пропустит ближайший матч против "Хетафе Б".

Напомним, что именно при Рауле "Реал" впервые одержал победу в Юношеской Лиге Чемпионов.

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В статье: Рауль Реал (Мадрид)
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