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Обида на Зидана? Мартин Эдегор хочет зимой покинуть Реал

Испания
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Норвежец перестал играть

Обида на Зидана? Мартин Эдегор хочет зимой покинуть Реал
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор просит руководство отпустить его зимой в другой клуб. Об этом передает Marca.

Основная причина - потеря места в стартовом составе "сливочных". В последних десяти матчей норвежец смог провести лишь шесть минут.

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Эдегор начал сезона в качестве основного, но после потерял доверие Зидана. Мартин просит уйти в аренду, чтобы снова начать получать игровую практику.

Напомним, что прошлый сезон он провел в составе "Реала Сосьедад".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Marca

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