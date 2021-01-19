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Обида на Зидана? Мартин Эдегор хочет зимой покинуть Реал
Норвежец перестал играть
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор просит руководство отпустить его зимой в другой клуб. Об этом передает Marca.
Основная причина - потеря места в стартовом составе "сливочных". В последних десяти матчей норвежец смог провести лишь шесть минут.
Эдегор начал сезона в качестве основного, но после потерял доверие Зидана. Мартин просит уйти в аренду, чтобы снова начать получать игровую практику.
Напомним, что прошлый сезон он провел в составе "Реала Сосьедад".
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Источник:Marca
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