Обида на Зидана? Мартин Эдегор хочет зимой покинуть Реал

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор просит руководство отпустить его зимой в другой клуб. Об этом передает Marca.

Основная причина - потеря места в стартовом составе "сливочных". В последних десяти матчей норвежец смог провести лишь шесть минут.

Эдегор начал сезона в качестве основного, но после потерял доверие Зидана. Мартин просит уйти в аренду, чтобы снова начать получать игровую практику.

Напомним, что прошлый сезон он провел в составе "Реала Сосьедад".