Примера. 19-й тур. Результативные ничьи в Кадисе и Вальядолиде

По набранным очкам "Кадис" – крепкий середняк лиги, а вот показатель забитых голов соответствует уровню аутсайдера. Меньше "Кадиса" в восемнадцати матчах забили лишь "Эльче" и "Уэска". Но результативность – проблема не перманентная, а ситуативная. Представляется именно так. В прошлом туре "Кадис" забил три гола "Алавесу", а сегодня два – "Леванте".

Первый тайм отчетного матча вообще был нетипичным для стиля "Кадиса". Команда Серверы забивала и пропускала. Второй гол – со стандарта, а вот первый был забит в ходе контратаки после перехвата в центре поля и с привлечением нескольких компонентов атакующего звена. Альберто Переа выпала честь завершить это наступление и сделал это нападающий очень хладнокровно.

"Леванте" устойчиво держал удар. И даже больше. Рохер Марти в течение трех минут отблагодарил голами за передачи Хорхе Де Фрутоса и Клерка. Далее был уже упомянутый второй гол "Кадиса" со стандарта. А вот после этого – молчание.

Для четырех результативных ударов командам понадобилось 28-мь минут, поэтому оставалось много времени для поправок. Прежде всего в корректировках нуждалась защитная игра. "Леванте" действительно больше не допустил ни одного удара по створу своих ворот, а сам атаковал немного больше из-за большого преимущества в контроле над мячом.

В целом, если абстрагироваться от нюансов, это был равный матч, поэтому имеем закономерный результат.

Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Леванте" 2:2

Голы: Альберто Переа 4, Хуан Торрес Кала 28 - Рохер Марти 8, Рохер Марти 11

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Янн Бодиже 87), Хон Гарридо, Альберто Переа (Сальва Санчес 68), Энтони Лосано (Альваро Хименес 87), Хуан Торрес Кала, Альваро Негредо (Иван Алехо 75), Алекс Фернандес, Педро Алькала, Исаак Каркелен, Хайро Искьердо

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Рубен Рочина 87), Хосе Моралес, Микаэль Мальса (Гонсало Мелеро 66), Серхио Постиго (Рубен Везу 66), Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 87), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Рохер Марти (Дани Гомес 71)

Предупреждения: Энтони Лосано 78, Хуан Торрес Кала 80, Педро Алькала 85 - Оскар Дуарте 64

"Вальядолид" забил два гола из двух ударов в створ ворот. Но эта статистика может создать обманчивое впечатление: атаковали "пусела" много и играли если не лучше "Эльче", то точно не хуже. То есть, поражения не заслуживали. Хотя и "горели" на протяжении поединка со счетом 0:2.

"Эльче" в последний раз побеждал в Ла Лиге 23 октября – почти три месяца назад. Именно поэтому дубль Хосана Фернандеса так грел сердце Хорхе Альмирону. Однако игра на удержание во втором тайме сыграла с гостями злую шутку. Кроме двух пропущенных, тренер "Эльче" пережил еще один очень неприятный момент в первой 45-минутке, когда ворота Бадия после удара Вайссмана спас каркас.

"Эльче" продлил свою безвыигрышную серию – и это проблема. У "Вальядолида" дела также не сладкие: конкуренты из зоны вылета дышат в спину.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Эльче" 2:2

Голы: Мичел 71, Хоакин Фернандес 89 - Хосан Фернандес 9, Хосан Фернандес 43

"Вальядолид": Хорди Масип, Луис Перес (Пабло Эрвияс 72), Хоакин Фернандес, Шон Вайссман, Оскар Плано (Серхио Бенито 89), Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас, Федерико Сан Эметерио (Мичел 57), Роке Меса (Куки 89), Начо, Кике Перес (Тони Суарес 57)

"Эльче": Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Лукас Бое (Хон Дональд 86), Пере Милья, Рауль Гути, Хосан Фернандес (Мигель Анхель Сифуэнтес 74), Антонио Барраган, Эмилиано Ригони, Хосема Санчес (Диего Гонсалес 74), Хоан Мохика, Хони Кармона (Виктор Родригес 74)

Предупреждения: Федерико Сан Эметерио 39 - Хосема Санчес 51, Мигель Анхель Сифуэнтес 85, Пере Милья 90+4

Удаление: Роке Меса 90