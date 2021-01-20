Невероятная пушка. Сусо забил сумасшедший гол и принес Севилье победу над Алавесом

В матче 19-го тура "Севилья" легко могла потерять очки. При счете 2:1 "Алавес" в конце поединка атаковал и получил право на пенальти, но голкипер Буну намертво взял удар с "точки" от Хоселу. Поэтому выросла цена гола Сусо – он стал победным.

А забитый этот гол был невероятной пушкой с дальней дистанции. Экс-игрок "Милана" поразил и своих, и чужих – аплодировали ему все. Это третий гол Сусо в текущем чемпионате Испании.

Севилья "победила 2:1 и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Севилья" 1:2

Голы: Эдгар Мендес 12 - Юссеф Эн-Несири 3, Сусо 30

Гол Сусо

Полный видеообзор матча