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Невероятная пушка. Сусо забил сумасшедший гол и принес Севилье победу над Алавесом
Алавес - Севилья ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
В матче 19-го тура "Севилья" легко могла потерять очки. При счете 2:1 "Алавес" в конце поединка атаковал и получил право на пенальти, но голкипер Буну намертво взял удар с "точки" от Хоселу. Поэтому выросла цена гола Сусо – он стал победным.
А забитый этот гол был невероятной пушкой с дальней дистанции. Экс-игрок "Милана" поразил и своих, и чужих – аплодировали ему все. Это третий гол Сусо в текущем чемпионате Испании.
Севилья "победила 2:1 и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Севилья" 1:2
Голы: Эдгар Мендес 12 - Юссеф Эн-Несири 3, Сусо 30
Гол Сусо
Полный видеообзор матча
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