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Невероятная пушка. Сусо забил сумасшедший гол и принес Севилье победу над Алавесом

Испания
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Алавес - Севилья ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Невероятная пушка. Сусо забил сумасшедший гол и принес Севилье победу над Алавесом
UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура "Севилья" легко могла потерять очки. При счете 2:1 "Алавес" в конце поединка атаковал и получил право на пенальти, но голкипер Буну намертво взял удар с "точки" от Хоселу. Поэтому выросла цена гола Сусо – он стал победным.

А забитый этот гол был невероятной пушкой с дальней дистанции. Экс-игрок "Милана" поразил и своих, и чужих – аплодировали ему все. Это третий гол Сусо в текущем чемпионате Испании.

Севилья "победила 2:1 и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Севилья" 1:2
Голы: Эдгар Мендес 12 - Юссеф Эн-Несири 3, Сусо 30

Гол Сусо

Полный видеообзор матча

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В статье: Чемпионат Испании Сусо Севилья (Испания) Алавес (Витория-Гастейс) лучшие голы
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