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ПСЖ готов заплатить 25 миллионов евро за защитника Барселоны

Испания
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Игрок на перспективу

ПСЖ готов заплатить 25 миллионов евро за защитника Барселоны
Новина українською

Защитник "Бетиса" Эмерсон, права на которого принадлежат "Барселоне", может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован "Пари Сен-Жермен". Спортивный директор клуба Леонардо хочет пригласить игрока в рамках перестройки состава. За Эмерсона парижане могут заплатить € 25 млн. Сине-гранатовые позитивно относятся к возможности заработать на игроке.

Эмерсон перешёл в "Барселону" летом 2019 года из "Атлетико Минейро", откуда уходил в аренду в "Бетис". Сразу после трансфера игрок, не сыграв ни матча за каталонцев, вновь отправился в севильский клуб. Аренда рассчитана на два года и истекает этим летом.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в испанской Примере, отдал 1 результативный пас и забил 1 автогол.

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В статье: Барселона ПСЖ Эмерсон
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