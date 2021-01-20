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ПСЖ готов заплатить 25 миллионов евро за защитника Барселоны
Игрок на перспективу
Защитник "Бетиса" Эмерсон, права на которого принадлежат "Барселоне", может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован "Пари Сен-Жермен". Спортивный директор клуба Леонардо хочет пригласить игрока в рамках перестройки состава. За Эмерсона парижане могут заплатить € 25 млн. Сине-гранатовые позитивно относятся к возможности заработать на игроке.
Эмерсон перешёл в "Барселону" летом 2019 года из "Атлетико Минейро", откуда уходил в аренду в "Бетис". Сразу после трансфера игрок, не сыграв ни матча за каталонцев, вновь отправился в севильский клуб. Аренда рассчитана на два года и истекает этим летом.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в испанской Примере, отдал 1 результативный пас и забил 1 автогол.
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