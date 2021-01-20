  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вероятный дебют Лунина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании Алькойяно - Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вероятный дебют Лунина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании Алькойяно - Реал

Испания
(1 голосов)

Алькойяно - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Вероятный дебют Лунина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании Алькойяно - Реал
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" вступает в борьбу за Кубок Испании со стадии 1/16-й. Мадридцы проэкзаменуют представителя Сегунды Б "Алькойано". Этот поединок примечателен тем, что в нем должен состояться дебют за "Реал" украинца Андрея Лунина.

Следим вместе. Матч состоится 20.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча Кубка Испании – на платформе MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин Алькойяно
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...