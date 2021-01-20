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Месси придется пойти на понижение зарплаты в случае перехода в ПСЖ

Испания
(3 голосов)

Игрок не раз заявлял, что хочет сменить клуб

Месси придется пойти на понижение зарплаты в случае перехода в ПСЖ
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" может отказаться от подписания контракта с нападающим и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

В парижском клубе сомневаются в подписании аргентинца из-за его высоких зарплатных требований. "ПСЖ" не готов платить Месси зарплату, которую он получает в "Барселоне". По контракту с каталонцами зарплата аргентинца составляет около € 560 тыс. в неделю. Для перехода в "ПСЖ" Месси должен согласиться на снижение требований.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
dailymail

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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
20.01.2021 в 17:27
Какой смысл переходить в колхозный чемп? Гонять по полю дижоны и аячи? Деньги? Тогда эмираты или китай. Или млс. Престиж? Тогда Англия или Италия.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 17:06
як ж без Неймара бути Лео... яка трагікомедія сьогодення бути чи не бути парі у ПСЖ...?
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