Месси придется пойти на понижение зарплаты в случае перехода в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" может отказаться от подписания контракта с нападающим и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

В парижском клубе сомневаются в подписании аргентинца из-за его высоких зарплатных требований. "ПСЖ" не готов платить Месси зарплату, которую он получает в "Барселоне". По контракту с каталонцами зарплата аргентинца составляет около € 560 тыс. в неделю. Для перехода в "ПСЖ" Месси должен согласиться на снижение требований.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".