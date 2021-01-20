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Кроос: Увольнение Лопетеги причинило мне много боли

Испания
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Тони нравилось работать под руководством испанца

Кроос: Увольнение Лопетеги причинило мне много боли
Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что тяжело пережил увольнение тренера Хулена Лопетеги из мадридского клуба.

"Увольнение Лопетеги причинило мне много боли, потому что он первоклассный тренер и отличный человек. Во время работы в „Реале“ у него просто случился дерьмовый момент. Я был рад за него, когда он выиграл Лиги Европы с „Севильей“. Лопетеги это заслужил", — приводит слова Крооса AS.

Напомним, Лопетеги возглавил "Реал" летом 2018 года, а в октябре покинул пост. Под руководством специалиста мадридский клуб провёл всего 14 матчей, в 6 из которых потерпел поражение. С июня 2019 года Лопетеги возглавляет "Севилью". 10 января клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 2024 года.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Хулен Лопетеги
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