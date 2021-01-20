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Корнелья - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Корнелья - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2021 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Стадия 1/16-й финала Кубка Испании завершится матчем "Корнельи" против "Барселоны". Команда, которая в предыдущем раунде одолела "Атлетико", попытается создать еще одну сенсацию.
Матч состоится 21.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция - видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Корнелья" - "Барселона"?
- Хорватия - Arena Sport 2,
- Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
- Венгрия - Sport 1 Hungary;
- Польша - TVP Sport Live Streaming;
- Испании - DAZN.
Смотреть матч онлайн
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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