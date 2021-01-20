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Реал перед кубковым матчем теряет одного из защитников из-за COVID-19

Испания
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Сам не заразился, но контактировал с больным

Реал перед кубковым матчем теряет одного из защитников из-за COVID-19
UA-Футбол
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Сегодня мадридский "Реал" проведет кубковый матч против команды "Алькойяно". Накануне игры место в заявке потерял Начо Фернандес.

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По данным официального сайта, причиной тому послужил контракт с больным на коронавирус. Последний тест центрбека был отрицательным, но он должен дождаться результатов повторной проверки.

В текущем сезоне Начо успел отыграть десять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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