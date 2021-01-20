Испания
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Реал перед кубковым матчем теряет одного из защитников из-за COVID-19
Сам не заразился, но контактировал с больным
Сегодня мадридский "Реал" проведет кубковый матч против команды "Алькойяно". Накануне игры место в заявке потерял Начо Фернандес.
По данным официального сайта, причиной тому послужил контракт с больным на коронавирус. Последний тест центрбека был отрицательным, но он должен дождаться результатов повторной проверки.
ℹ️ @nachofi1990, last-minute withdrawal from the squad.#RealMadrid— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 20, 2021
В текущем сезоне Начо успел отыграть десять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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