Реал перед кубковым матчем теряет одного из защитников из-за COVID-19

Сегодня мадридский "Реал" проведет кубковый матч против команды "Алькойяно". Накануне игры место в заявке потерял Начо Фернандес.

По данным официального сайта, причиной тому послужил контракт с больным на коронавирус. Последний тест центрбека был отрицательным, но он должен дождаться результатов повторной проверки.

В текущем сезоне Начо успел отыграть десять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.