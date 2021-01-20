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35-летний Льоренте может вернуться в Атлетик
Доигрывать на родину
Фернандо Льоренте может уже зимой оказаться в родном "Атлетике". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
Контракт нападающего с "Наполи" заканчивается летом 2021-го, но баски хотят вернуть воспитанника как можно быстрее. Испанец в этом сезоне провел на поле лишь 50 минут.
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Отметим, что в составе "Атлетика" Льоренте сыграл 327 матчей и забил 111 голов.
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