35-летний Льоренте может вернуться в Атлетик

Фернандо Льоренте может уже зимой оказаться в родном "Атлетике". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

Контракт нападающего с "Наполи" заканчивается летом 2021-го, но баски хотят вернуть воспитанника как можно быстрее. Испанец в этом сезоне провел на поле лишь 50 минут.

Читайте также Форвард Наполи зимой может оказаться в Интере

Отметим, что в составе "Атлетика" Льоренте сыграл 327 матчей и забил 111 голов.