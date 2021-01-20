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Стала известна возможная дата выборов президента Барселоны

Испания
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До этого они были перенесены

Стала известна возможная дата выборов президента Барселоны
UA-Футбол
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После ухода Хосепа Бартомеу с поста президента "Барселоны", каталонцы остались без первого лица. Выборы должны были пройти 24-го января, но позже был перенесены.

По информации Cat Radio, была назначена новая дата - седьмое марта. Параллельно с традиционным голосованием, также будет разрешено голосование по почте.

Напомним, что на выборы зарегестрированны три кандидата - Лапорта, Фонт и Фрейша.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Виктор Фонт Фрейша
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