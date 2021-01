Стала известна возможная дата выборов президента Барселоны

После ухода Хосепа Бартомеу с поста президента "Барселоны", каталонцы остались без первого лица. Выборы должны были пройти 24-го января, но позже был перенесены.

По информации Cat Radio, была назначена новая дата - седьмое марта. Параллельно с традиционным голосованием, также будет разрешено голосование по почте.

Advancing the elections is complicated because of the logistics that postal voting brings with it. The elections will for that reason be held on March 7th. [cat radio] pic.twitter.com/IKKvMgZZay