Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стала известна возможная дата выборов президента Барселоны
До этого они были перенесены
После ухода Хосепа Бартомеу с поста президента "Барселоны", каталонцы остались без первого лица. Выборы должны были пройти 24-го января, но позже был перенесены.
По информации Cat Radio, была назначена новая дата - седьмое марта. Параллельно с традиционным голосованием, также будет разрешено голосование по почте.
Advancing the elections is complicated because of the logistics that postal voting brings with it. The elections will for that reason be held on March 7th. [cat radio] pic.twitter.com/IKKvMgZZay— barcacentre (@barcacentre) January 20, 2021
Напомним, что на выборы зарегестрированны три кандидата - Лапорта, Фонт и Фрейша.
Популярное сейчас
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
- Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
- Месси наказали за удар соперника в финале Суперкубка Испании
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место