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Примера. 19-й тур. Хетафе добывает вторую победу подряд

Испания
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Примера. 19-й тур. Хетафе добывает вторую победу подряд
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" сбился с пути. Две победы в последних двенадцати турах – не тот темп, который может привести к высоким целям. Хотя наблюдается прогресс: впервые в этом сезоне "Хетафе" связал воедино две подряд победы.

Но победа над "Уэской" была крайне сложной. "Уэска" почти ничем не уступала сопернику, а после пропущенного мяча, то есть на финишной прямой поединка, и вообще владела преимуществом. Давление на ворота Яньеса было мощным, хотя не хватало непосредственных попаданий в створ. За целый матч у "Уэски" их было только два.

На последних секундах гости забили, но во время атаки одному из игроков "Уэски" мяч попал в руку. Поэтому не считается. В первой половине первого тайма соперники обменялись попаданиями в каркас. Но у "Уэски" не нашлось ответа на результативный удар Арамбарри. Голкипер неудачно выбил мяч, а потом, когда пошла контратака и соперник оказался на ударной позиции в режиме один на один, надежно не прикрыл ближний угол.

"Уэска" последняя, ​​а "Хетафе" укрепил позиции в середине турнирной таблицы.

Примера. 19-й тур. Хетафе добывает вторую победу подряд - изображение 1

Хетафе. Стадион Колизеум Альфонсо Перес
"Хетафе" - "Уэска" 1:0
Гол: Мауро Арамбарри 69

"Хетафе": Рубен Яньес, Даконам Дьене, Такефуса Кубо (Франсиско Портильо 80), Хайме Мата (Родригес Анхель 64), Карлос Аленья (Хуан Иглесиас 87), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Мауро Арамбарри (Давид Тимор 87), Дамиан Суарес, Неманья Максимович

"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Маффео (Синдзи Окадзаки 79), Рафаэль Мир, Хавьер Галан (Борха Гарсия 79), Хорхе Пулидо, Хави Онтиверос (Давид Феррейро 62), Микель Рико, Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Гастон Сильва, Дани Эскриче (Серхио Гомес 62)

Предупреждения: Аллан-Ромео Ньом 7, Хайме Мата 41 - Рафаэль Мир 29, Хави Онтиверос 62, Хайме Сеоане 90+6

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В статье: Сельта (Виго) Бетис (Севилья) Вильярреал Гранада (Испания) Уэска (Испания) Хетафе (Испания)
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