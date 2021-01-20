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Широкий выбор. Три клуба готовы зимой приютить Мартина Эдегора
Норвежец твердо решил сменить команду на время
Как мы и сообщали вчера, Мартин Эдегор намерен покинуть "Реал" уже зимой. Ему не нравится полное отсутствие игрового времени и он сделал запрос об аренде.
По данным различных СМИ, сейчас приютить норвежца готовы три клуба. Среди них - "Арсенал", "Севилья" и "Реал Сосьедад".
Что интересно, в составе последних Эдегор и провел последний сезон. Там он был одним из лидеров и вошел в символическую сборную.
В текущем сезоне на счету Мартина семь матчей.
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