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Широкий выбор. Три клуба готовы зимой приютить Мартина Эдегора

Испания
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Норвежец твердо решил сменить команду на время

Широкий выбор. Три клуба готовы зимой приютить Мартина Эдегора
UA-Футбол
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Как мы и сообщали вчера, Мартин Эдегор намерен покинуть "Реал" уже зимой. Ему не нравится полное отсутствие игрового времени и он сделал запрос об аренде.

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По данным различных СМИ, сейчас приютить норвежца готовы три клуба. Среди них - "Арсенал", "Севилья" и "Реал Сосьедад".

Что интересно, в составе последних Эдегор и провел последний сезон. Там он был одним из лидеров и вошел в символическую сборную.

В текущем сезоне на счету Мартина семь матчей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Севилья Мартин Эдегор
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