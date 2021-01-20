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Кубок Испании. 1/16-я финала. Реал Сосьедад спокойно идет дальше
Баски - в 1/8-й
"Реал Сосьедад", как и "Реал" мадридский, проводил свой матч 1/16-й финала Кубка Испании позже из-за участия в Суперкубке. Не было смысла применять широкую ротацию, и Иманоль этого не сделал. Хотя бросается в глаза присутствие в основном составе Асьера Ильярраменди. Последний раз он появлялся на поле в августе 2019-го (!). Сегодня отыграл первый тайм.
Тайм, который "Реал Сосьедад" провел сдержанно. Важнейшие события произошли уже после перерыва: дубль Виллиана Жозе с передач Роберто Лопеса и Оярсабаля позволяет говорить о спокойной победе фаворита.
Баскам даже одного мяча хватило бы для уверенной победы. Ведь в этом случае показателен не итоговый счет, а наполнение. "Кордоба" расродилась только одним ударом по воротам соперника. Это не то, чем можно удивить сильного кубкового бойца.
"Реал Сосьедад" идет дальше.
Кубок Испании. 1/16-я финала
"Кордоба" - "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Виллиам Жозе 57, 84
Удаление: Альберт Дел Мораль 88 (две желтых, "Кордоба")
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