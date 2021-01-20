Кубок Испании. 1/16-я финала. Реал Сосьедад спокойно идет дальше

"Реал Сосьедад", как и "Реал" мадридский, проводил свой матч 1/16-й финала Кубка Испании позже из-за участия в Суперкубке. Не было смысла применять широкую ротацию, и Иманоль этого не сделал. Хотя бросается в глаза присутствие в основном составе Асьера Ильярраменди. Последний раз он появлялся на поле в августе 2019-го (!). Сегодня отыграл первый тайм.

Тайм, который "Реал Сосьедад" провел сдержанно. Важнейшие события произошли уже после перерыва: дубль Виллиана Жозе с передач Роберто Лопеса и Оярсабаля позволяет говорить о спокойной победе фаворита.

Баскам даже одного мяча хватило бы для уверенной победы. Ведь в этом случае показателен не итоговый счет, а наполнение. "Кордоба" расродилась только одним ударом по воротам соперника. Это не то, чем можно удивить сильного кубкового бойца.

"Реал Сосьедад" идет дальше.

Кубок Испании. 1/16-я финала

"Кордоба" - "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Виллиам Жозе 57, 84

Удаление: Альберт Дел Мораль 88 (две желтых, "Кордоба")