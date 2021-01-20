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СМИ: Атлетико подпишет пятилетний контракт с 19-летним бразильским вингером

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СМИ: Атлетико подпишет пятилетний контракт с 19-летним бразильским вингером
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Маркос Пауло в ближайшее время подпишет контракт с мадридским "Атлетико". Об этом передает Goal.

С бразильским вингером "Флуминенсе" будет заключен пятилетний контракт, который вступит в силу со следующего сезона.

Пауло - левый вингер. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Маркос Паулу
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