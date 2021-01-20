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СМИ: Атлетико подпишет пятилетний контракт с 19-летним бразильским вингером
Присоединится в следующем сезоне
Маркос Пауло в ближайшее время подпишет контракт с мадридским "Атлетико". Об этом передает Goal.
С бразильским вингером "Флуминенсе" будет заключен пятилетний контракт, который вступит в силу со следующего сезона.
Atlético de Madrid tem negociação avançada por Marcos Paulo. Entre jogador e o clube espanhol está tudo acertado. Estafe de MP, a TFM Agency, antiga Traffic, negocia compensação financeira ao Fluminense a pedido do jogador. Saída é iminente. https://t.co/m8G53dxKXT— Caio Blois (@caioblois) January 20, 2021
Пауло - левый вингер. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.
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