СМИ: Атлетико подпишет пятилетний контракт с 19-летним бразильским вингером

Маркос Пауло в ближайшее время подпишет контракт с мадридским "Атлетико". Об этом передает Goal.

С бразильским вингером "Флуминенсе" будет заключен пятилетний контракт, который вступит в силу со следующего сезона.

Atlético de Madrid tem negociação avançada por Marcos Paulo. Entre jogador e o clube espanhol está tudo acertado. Estafe de MP, a TFM Agency, antiga Traffic, negocia compensação financeira ao Fluminense a pedido do jogador. Saída é iminente. https://t.co/m8G53dxKXT — Caio Blois (@caioblois) January 20, 2021

Пауло - левый вингер. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.