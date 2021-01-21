Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании

Зидан сказал – Зидан сделал. После поединка Суперкубка тренер пообещал Лунину, что Кубок Испании – его турнир. И вот наконец сбылось: Андрей дебютировал за основную команду мадридцев в официальном матче спустя тридцать месяцев после подписания контракта.

Но иначе представлял себе этот вечер. Соперник, представляющий Сегунду Б, словно усыпил бдительность, а потом брызнул ледяной водой на спину. В первом тайме у Андрея почти не было работы. Даже такая рутина как введение мяча в игру или пас ближнему обходили голкипера. Хотя однажды все же пришлось проявить свое мастерство. Вот такой сейв Андрей совершил после удара Морада в середине тайма.

В момент передачи был офсайд, но Лунин все равно не потерял бдительности – и это хорошо.

"Реал", естественно, много и широко атаковал. Многообразие моментов создавало ощущение неминуемого гола. Но до поры до времени "Алькойяно" обходили стороной неприятности: то вратарь играл отлично, то соперник промахивался. Но долго так продолжаться не могло: аккуратно перед перерывом Марсело подал с фланга, а Милитао, выиграв силовую борьбу за мяч, пробил удачно.

Во втором тайме "Алькойяно" пытался больше держать мяч и больше атаковать, но желания не соответствовали возможностям. По-прежнему Лунин стоял без работы. В одном из эпизодов кулаком разрядил ситуацию после подачи углового, в другом в суматохе выпустил мяч из рук в штрафной площади, но партнеры подстраховали. Самое интересное, что "Реал" не очень хорошо играл в атаке. Зидан вынужден был выпускать Карима Бензема, чтобы хоть как-то оживить стерильное перекатывание мяча.

А "Алькойяно" осмелился нарастить давление. Как мог – так и наращивал. Прессинговал. Затем заработал право на угловой – и это уже было достижение. Лунин кулаками выбил мяч из-под перекладины после коварной подачи. Но подача со следующего углового, - в том же моменте, - оказалась еще хитрее. Рамон Лопес так закрутил мяч, что у Лунина не было шансов сыграть на перехвате. Махнули мимо и защитники. Поэтому одинокий Сольбес на дальней штанге легко испортил дебют Андрею.

Пришлось играть дополнительные таймы, хотя на последних минутах основного времени "Реал" создал два момента, в которых мог буквально затолкать мяч в сетку. Не сложилось. С пенальти тоже не сложилось, ведь арбитр не заметил откровенного фола против Милитао в штрафной площади. Но это и к лучшему – иначе не было бы этой кубковой сказки представителя Сегунды Б.

Трепетная драма разыгралась в дополнительное время. В течение первых пятнадцати минут "Реал" молчал. Лишь в конце взорвался ударом Асенсио, но 41-летний Хосе Хуан совершил уже восьмой или девятый сейв. Настоящий бенефис. Во втором экстра-тайме было уже веселее. "Реал" наседал на ворота соперника, а когда на 110-й минуте из-за второй желтой с поля ушел Рамон Лопес (фол против Каземиро), обжился на чужой половине поля безоглядно.

И зря. Очень зря. Ибо "Алькойяно" пошел в контратаку и двумя игроками и двумя финтами оставил в дураках многомиллионную по цене, но копеечную по надежности защиту чемпиона Испании: Диаките и Антон разорвали левый фланг (правый относительно защиты) несколькими передачами и финтами, 22-й номер "Алькойяно "выполнил передачу во вратарскую площадку на ближнюю штангу, Лунин вышел на перехват, но до мяча не добрался. Хуанан сыграл на опережение и забил, снова напомнив Зидану о проклятии Кубка.

Лунин? Мог сыграть лучше, конечно. Но что делали Вальверде, Чуст и Каземиро? А почему Васкес не сыграл более плотно с Диаките во время передачи с фланга?

Вопросов много. Кубок Испании будет сниться Зидану в ужасах – страдание из сезона в сезон. Но Мадрид сам в этом виноват.

Кубок Испании. 1/16-я финала

Алькой. Стадион "Эль Коллао"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Алькойяно" (ІІІ) - "Реал" 2:1 ОТ

Голы: Сольбес 80, Хуанан 115 - Милитао 43

"Алькойяно": Хуан - Хордан Санчес (Хули 60), Феррис, Гонсалес, Карбонелли (Мольто 60) - Рубио (Рамон Лопес 72), Хони (Диаките 78), Хуанан, Анхель Лопес - Морад (Хави Антон 105), Мехия (Сольбес 60)

"Реал": Лунин - Одриосола (Азар 98), Милитао, Чуст, Марсело - Вальверде, Каземиро, Иско (Кроос 98) - Васкес, Диас (Бензема 67), Винисиус (Асенсио 90)

Предупреждения: Санчес 32, Хуанан 34, Феррис 90+5, Рамон Лопес 103, Рамон Лопес 110 - Диас 58, Одриосола 78, Лунин 116

Удаление: Рамон Лопес 110 ( "Алькойяно", две желтых)