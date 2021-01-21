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Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании

Испания
(3 голосов)

Первый и последний матч Андрея за Реал?

Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Зидан сказал – Зидан сделал. После поединка Суперкубка тренер пообещал Лунину, что Кубок Испании – его турнир. И вот наконец сбылось: Андрей дебютировал за основную команду мадридцев в официальном матче спустя тридцать месяцев после подписания контракта.

Но иначе представлял себе этот вечер. Соперник, представляющий Сегунду Б, словно усыпил бдительность, а потом брызнул ледяной водой на спину. В первом тайме у Андрея почти не было работы. Даже такая рутина как введение мяча в игру или пас ближнему обходили голкипера. Хотя однажды все же пришлось проявить свое мастерство. Вот такой сейв Андрей совершил после удара Морада в середине тайма.

В момент передачи был офсайд, но Лунин все равно не потерял бдительности – и это хорошо.

"Реал", естественно, много и широко атаковал. Многообразие моментов создавало ощущение неминуемого гола. Но до поры до времени "Алькойяно" обходили стороной неприятности: то вратарь играл отлично, то соперник промахивался. Но долго так продолжаться не могло: аккуратно перед перерывом Марсело подал с фланга, а Милитао, выиграв силовую борьбу за мяч, пробил удачно.

Во втором тайме "Алькойяно" пытался больше держать мяч и больше атаковать, но желания не соответствовали возможностям. По-прежнему Лунин стоял без работы. В одном из эпизодов кулаком разрядил ситуацию после подачи углового, в другом в суматохе выпустил мяч из рук в штрафной площади, но партнеры подстраховали. Самое интересное, что "Реал" не очень хорошо играл в атаке. Зидан вынужден был выпускать Карима Бензема, чтобы хоть как-то оживить стерильное перекатывание мяча.

А "Алькойяно" осмелился нарастить давление. Как мог – так и наращивал. Прессинговал. Затем заработал право на угловой – и это уже было достижение. Лунин кулаками выбил мяч из-под перекладины после коварной подачи. Но подача со следующего углового, - в том же моменте, - оказалась еще хитрее. Рамон Лопес так закрутил мяч, что у Лунина не было шансов сыграть на перехвате. Махнули мимо и защитники. Поэтому одинокий Сольбес на дальней штанге легко испортил дебют Андрею.

Пришлось играть дополнительные таймы, хотя на последних минутах основного времени "Реал" создал два момента, в которых мог буквально затолкать мяч в сетку. Не сложилось. С пенальти тоже не сложилось, ведь арбитр не заметил откровенного фола против Милитао в штрафной площади. Но это и к лучшему – иначе не было бы этой кубковой сказки представителя Сегунды Б.

Трепетная драма разыгралась в дополнительное время. В течение первых пятнадцати минут "Реал" молчал. Лишь в конце взорвался ударом Асенсио, но 41-летний Хосе Хуан совершил уже восьмой или девятый сейв. Настоящий бенефис. Во втором экстра-тайме было уже веселее. "Реал" наседал на ворота соперника, а когда на 110-й минуте из-за второй желтой с поля ушел Рамон Лопес (фол против Каземиро), обжился на чужой половине поля безоглядно.

И зря. Очень зря. Ибо "Алькойяно" пошел в контратаку и двумя игроками и двумя финтами оставил в дураках многомиллионную по цене, но копеечную по надежности защиту чемпиона Испании: Диаките и Антон разорвали левый фланг (правый относительно защиты) несколькими передачами и финтами, 22-й номер "Алькойяно "выполнил передачу во вратарскую площадку на ближнюю штангу, Лунин вышел на перехват, но до мяча не добрался. Хуанан сыграл на опережение и забил, снова напомнив Зидану о проклятии Кубка.

Лунин? Мог сыграть лучше, конечно. Но что делали Вальверде, Чуст и Каземиро? А почему Васкес не сыграл более плотно с Диаките во время передачи с фланга?

Вопросов много. Кубок Испании будет сниться Зидану в ужасах – страдание из сезона в сезон. Но Мадрид сам в этом виноват.

Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании - изображение 1

Кубок Испании. 1/16-я финала
Алькой. Стадион "Эль Коллао"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Алькойяно" (ІІІ) - "Реал" 2:1 ОТ
Голы: Сольбес 80, Хуанан 115 - Милитао 43

"Алькойяно": Хуан - Хордан Санчес (Хули 60), Феррис, Гонсалес, Карбонелли (Мольто 60) - Рубио (Рамон Лопес 72), Хони (Диаките 78), Хуанан, Анхель Лопес - Морад (Хави Антон 105), Мехия (Сольбес 60)

"Реал": Лунин - Одриосола (Азар 98), Милитао, Чуст, Марсело - Вальверде, Каземиро, Иско (Кроос 98) - Васкес, Диас (Бензема 67), Винисиус (Асенсио 90)

Предупреждения: Санчес 32, Хуанан 34, Феррис 90+5, Рамон Лопес 103, Рамон Лопес 110 - Диас 58, Одриосола 78, Лунин 116
Удаление: Рамон Лопес 110 ( "Алькойяно", две желтых)

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин Алькойяно
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Комментарии (41)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.01.2021 в 01:31
Дебют в основе спустя тридцать!!! месяцев? Это жесть. И еще требовать результат?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.01.2021 в 01:07
не ну это пздц конечно
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+2
-1
football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 01:00
для этого и нужны кубки , что бы полупрофики могли выйти против звёзд и если дело пойдет, то мордой об газон отвозить миллионеров... Жаль, что это обошло нас стороной. Помню времена, Динамо с Шахтером начали с самого первого раунда, потом сместили на раунд, потом ещё. А сейчас, якобы из-за плотного графика вообще чуть ли не с финала играть начнут... Хе хе
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
21.01.2021 в 00:56
Нічого нічого Лунін через рік ще один матч буде)
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:56
ответный?)))
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+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
21.01.2021 в 00:55
Algrab (Костопіль) Навіть не відчуемо............
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:57
в очередной раз "прогнозисты" обосрЕались: рабыню ты скопировал, а чапа про 2:0 свистела)))
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+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
21.01.2021 в 00:58
Я тех дебилов и не читаю, о чем пишут не в курсе.))
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 01:01
с той же ветки, где и рабыня "умничала)) чапа: Перемога Реалу 2:0 (головне - Лунін зіграє "всуху") Бензема і Модріч - голи
+2
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
21.01.2021 в 01:11
Напевно я тепер після кожного коментаря Алграбіка про рахунок 2-1 буду дописувати, так-так, Алькояно - Мадрід 2 - 1
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
21.01.2021 в 01:21
Гавкайте, гавкайте , сєпари... Але від 2-8 вам ніколи не відмитися...А ця гра- та то таке...Персонально тірану з даунецька: п н х.
0
-2
kuandrew (Львов)
21.01.2021 в 00:54
Мда...схоже на те, що знову Лунін буде по різних орендах бродити...
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
21.01.2021 в 00:50
Альк...... Я и команды такой не слышал
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+1
-2
тутти-10 (Сумська область)
21.01.2021 в 00:45
От і все. Лунін на вихід. Добре, що ще є час у це трансферне вікно. Але хто його візьме після такої гри? Один сейв і то там поза грою було. А далі... То на виході не вдало грає, то взагалі не виходить коли треба. Куди тепер?(
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:44
и да, алькоши забили 2-й гол и выстояли вдесятером!
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+2
-2
download1 (huyersk)
21.01.2021 в 01:31
забили вдесятером
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.01.2021 в 00:42
Видимо Алаба перейдет не в РМ ,а Алькояно:))
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+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:44
Та пусть лучше в Алькояно, у нас своих лентяев полно. Куда его ставить? Пересу хочется еще одного лавочника с бешеной зарплатой взять.
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0
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
21.01.2021 в 00:38
Алькояно!
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
21.01.2021 в 00:51
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
21.01.2021 в 01:24
0
0
sash_ok (Харьков)
21.01.2021 в 00:38
Молодцы! Почти сбросили баласт. Я сейчас не про кубок, я про Лысана.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:36
2-й гол - супер контра!
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
21.01.2021 в 01:29
п н х, сєпар.
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.01.2021 в 00:36
Ещё есть какие-то кубки в Испании,или кончились?)))))...да,это был первый и скорее всего последний матч Лунина!
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+2
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
21.01.2021 в 00:35
Ще б завтра барса програла...оце кубковібаталії...от би дозволили динамо києву дозволили грати в 1/16 проти умовних коломиї чи долини
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+1
-3
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Blackboria (Тернопіль)
21.01.2021 в 00:35
Неймовірний дебют Луніна за Мадрід Не було, не було, (Алькоркон - Мадрід 4 - 0 (жовтень 2009) і ось знову!
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+3
-1
Djibouti (Djibouti)
21.01.2021 в 00:34
Лунина жаль, а что вы хотели, мариновать парня, а в остальном по)(уй
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:42
знал, куда шёл
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
21.01.2021 в 01:26
А я знаю, куди ти іде, сєпар- н х...
0
0
football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 00:34
наверное да, это последний матч Лунина за Реал.. Не то, что бы прям он виноват, что Реал обделался против полупрофиков , но в тоже время 41-летний дед любитель тащил и делал сейвы , а что засейвил Лунин? Регулярно мячик с рук вываливался. Но больше всех в этом составе Реала вымораживает Винисиус... как говорится "яке воно дурне..." этот индивид просто необучаем. Типок выбегает 2 в 0, и вместо паса на пустые партнеру, он лупит во вратаря, которого можно было просто перекинуть, и символично, что сразу после этого Реал и пропустил гол
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:36
Хотелось бы, чтобы это был последний матч Зидана за Реал.
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+2
-2
football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 00:38
Зидан блатной, типа три раза ЛЧ брал, кто ж его выгонит то )... Только на деле все эти ЛЧ заслуга Рамоса с Роналду
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:40
Ну из Мадрида и не таких выгоняли. Дель Боске как выперли, а он тоже был Зиданом того времени для РМ. Да и при нем никогда так не позорились, никогда так беззубо не играли.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:39
До возвращения фантомаса Винисиус был самым перспективным игроком Мадрида. Помню как его Солари начинал ставить, парень не боялся брать игру на себя, да и кривоногим таким не был. Раньше он просто по воротам не попадал, теперь он уже ничего не может.
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+1
0
sash_ok (Харьков)
21.01.2021 в 00:44
Зидан - не тренер, он эксплуататор футбольных талантов. Пока были готовые таланты (в первую очередь в атаке) - были трофеи. Кого он открыл, кого он развил ??? Короче, мотиватор, как Олежка Блохин.
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:46
Да, все верно.
0
0
football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 00:54
Не припомню такого времени , как сейчас, что бы одновременно у стольких топ клубов были проблемы с тренерами... Собственно Реал с Зиданом, Барселона там же, Боруссия Дортмунд, Ювентус при Пирло конкретно барахлит, Интер последнее место в группе ЛЧ , ПСЖ только только избавился от немецкой версии Зидана, у которого было ноль идей и который вывозил на индивидуальных талантах своих главных звёзд... Ещё можно сюда же Арсенал вспомнить. К ним же и Челси, игроков на 200 миллионов , а результата ноль. Какая-то "пандемия физручества" настигла топ клубы Европы
0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
21.01.2021 в 00:33
Лунін це вже минуле)щось нагадує коваля..лиш би шева в збірну не брав
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2021 в 00:32
Позор, блRть. Неожиданно? Нет, все это видели за последние годы кучу раз. Зидан, просто уйди. Будь мужиком еще раз.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 00:31
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+3
-1


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