Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сдержал слово и дал украинскому голкиперу Андрею Лунину спустя тридцать месяцев после трансфера дебютировать за первую команду "сливочных". Увы, премьера оказалась смазанной поражением его команды. В отдельном материале мы делились эмоциями , с чем связан такой результат, а здесь остановимся на всех действиях нашего вратаря в матче.

Прогнозируемо, что "Реал" больше владел мячом и долгое время контролировал ситуацию на поле. Особенно чётко это было выражено в первой половине встречи. За стартовую четверть поединка украинец только раз вступил в игру, на выходе забрав мяч в руки после разрезной передачи в свою штрафную.

Возможно, самый эффектный сэйв Лунина за матч - его перевод мяча над воротами после удара головой под перекладину. Впрочем, бригада арбитров "обнулила" действия украинца, заметив у форварда "Алькояно" справедливый офсайд.

В первом тайме - всё. В остальном Андрей касался мяча только после передач партнёров назад. Веселее дела пошли после перерыва.

Подачу углового на дальнюю штангу Лунин кулаком выбил из пределов вратарской, но не из штрафной. Подстраховали партнёры, накрыв удар по воротам "Реала", который, правда, оказался неточным.

Ещё один навес - теперь справа и на ближнюю штангу. Андрей снова играет на выходе и снимает мяч с головы соперника. У голкипера снова не получается выбить далеко: лишь со второй попытки он ногой отправил мяч к линии штрафной, где на подборе первыми оказались его партнёры по команде.

Ещё один угловой. Теперь уже дерзкая подача практически в рамку. Андрей успевает среагировать на неё и выбить мяч на повторный корнер.

И вот эта подача уже стала голевой. Мяч пролетел мимо большого скопления на ближнем углу вратарской, а на дальней остался сам Сольбес, с двух метров шипами добив мяч в сетку. Винисиус со стороны смотрел на своего прямого оппонента в этом эпизоде и на попытки Лунина успеть переместиться от одной штанги к другой.

После пропущенного гола "Реал", несмотря на статус, потерял психологическую устойчивость. В то же время, "Алькояно" поверил в себя и стал чаще идти вперёд. В этом эпизоде Лунин выходит на подачу со штрафного из глубины, по традиции выиграл воздух и по традиции не лучшим образом выбил мяч.

Начался овертайм. "Алькояно" не просто играл на историческое для себя удержание счёта, но и пытался обострять. Здесь - ещё один навес со штрафного, на этот раз наш вратарь уверенно в прыжке мяч забрал.

Ничего необычного - просто удар прямо во вратаря головой со средней дистанции после ещё одного навеса.

Заброс к правому углу штрафной площади, Лунин прочитал ситуацию и оказался первым на мяче, однако мяч зафиксировать не смог, столкнувшись с партнёром. Для "Реала" в этом эпизоде всё завершилось без последствий.

Второй гол в ворота украинца пришёл в контратаке. Прострел слева - Андрей не успевает на перехват, Касанова выставляет ногу и посылает мяч в сетку. Касемиро повторяет достижение Винисиуса, читая номер на спине игрока, которого он должен был держать.

В итоговый протокол также попала жёлтая карточка Лунина, полученная сразу после второго пропущенного. Специализированные порталы указывают, что голкипер получил её за неспортивное поведение. Однако сам эпизод в трансляцию не попал.

Резюмируя. Андрей не провёл выдающийся матч. Это был "стандартный" поединок, когда вратарь делал свою работу. Конечно, хотелось, чтобы все сэйвы украинца были "чистыми" и без ошибок. Но что можно ожидать от голкипера, который сидит только в запасе и без игрового тонуса? Собственно, это же можно сказать и о многих других в составе того "Реала", который проигрывал на "Эстадио Эль Коллао": Чуст - ещё один дебютант, Милитао, Одриосола и даже Марсело - железно резервисты.

Считать ли это поражение на совести Лунина? Нет, нет, нет и ещё сотню раз нет. "Реал" провёл бездарный матч. Владел мячом, но убирался в стену собственного величия, сумев забить клубу, который идёт на 44 места ниже в иерархии испанского футбола, только раз. Бензема, Азар, Васкес, Касемиро - все выглядели на голову выше по всем аспектам, чем их соперник. По всем, кроме одного - количеству забитых.