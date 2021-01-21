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Дебют – хуже не придумаешь. Алькойяно - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Алькойяно - Реал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Дебют – хуже не придумаешь. Алькойяно - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Дебют Андрея Лунина за "Реал". Дебют "Реала" в текущем розыгрыше Кубка Испании. И все это смазано ужасным результатом в матче против представителя Сегунды Б. "Реал" проиграл и прекратил борьбу за трофей, как следует даже не войдя в нее. Лунин провел свой первый за два с половиной года поединок за "Реал", но следующего придется, видимо, ждать долго. Приятного мало.

Смотрите видеообзор матча 1/16-й финала Кубка Испании "Алькойяно" - "Реал".

Кубок Испании. 1/16-я финала
Алькой. Стадион "Эль Коллао"
"Алькойяно" (ІІІ) - "Реал" 2:1 ОТ
Голы: Сольбес 80, Хуанан 115 - Милитао 43

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Алькояно Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
21.01.2021 в 03:03
А зачем ждать? Чемодан, вокзал, Турция.. ))
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