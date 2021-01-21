Дебют – хуже не придумаешь. Алькойяно - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов

Дебют Андрея Лунина за "Реал". Дебют "Реала" в текущем розыгрыше Кубка Испании. И все это смазано ужасным результатом в матче против представителя Сегунды Б. "Реал" проиграл и прекратил борьбу за трофей, как следует даже не войдя в нее. Лунин провел свой первый за два с половиной года поединок за "Реал", но следующего придется, видимо, ждать долго. Приятного мало.

Смотрите видеообзор матча 1/16-й финала Кубка Испании "Алькойяно" - "Реал".