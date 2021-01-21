"Это не позор". Зидан – о вылете Реала из Кубка от команды третьего по рангу дивизиона Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно" (1:2). Цитирует француза Goal, ESPN и Marca.

"Мы старались победить, парни отдали все силы. Если тебе не удается забить, то может случиться подобное. Я беру ответственность на себя. Если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе".

"Реал" должен выигрывать команд из низших дивизионов. Тем не менее, то, что случилось, не является позоров. Такое случается, теперь случилось с нами. Мы продолжим работать, не собираемся сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Мы вылетели, но у нас есть Ла Лига и ЛЧ".