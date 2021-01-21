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"Это не позор". Зидан – о вылете Реала из Кубка от команды третьего по рангу дивизиона Испании

Испания
(1 голосов)

Коротко и ясно

"Это не позор". Зидан – о вылете Реала из Кубка от команды третьего по рангу дивизиона Испании
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно" (1:2). Цитирует француза Goal, ESPN и Marca.

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"Мы старались победить, парни отдали все силы. Если тебе не удается забить, то может случиться подобное. Я беру ответственность на себя. Если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе".

"Реал" должен выигрывать команд из низших дивизионов. Тем не менее, то, что случилось, не является позоров. Такое случается, теперь случилось с нами. Мы продолжим работать, не собираемся сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Мы вылетели, но у нас есть Ла Лига и ЛЧ".

"Я думаю, что вам стоит задать игрокам вопрос о том, есть ли у меня их поддержка. Не мне".

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В статье: Зинедин Зидан Кубок Испании Реал (Мадрид) Алькояно Алькойяно
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 10:44
напомнило вирусное видео, где у азиата спрашивают, испугался ли он, на что отвечает : "обосрался". Так и тут, Реал не опозорился. Позор это вылет от Лиона. А проиграть полупрофикам из сегунды б - это обосраться .. ))) Так что Зидан прав, они действительно не опозорились
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Spokoyno (Киев)
21.01.2021 в 10:01
Дійсно... Не зібралися та обісралися буває... Життя продовжується!
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