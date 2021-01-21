Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грядет камбэк в Мадрид? Президент Реала посетил базу Ювентуса, где тепло пообщался с Роналду
Криштиану – новый Златан для испанского гранда?
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес посетил тренировочную базу туринского "Ювентуса". По информации испанского издания Marca, во вторник, 19 января, функционер встретился с экс-форвардом "сливочных" и лидером туринцев Криштиану Роналду.
Тема беседы не уточняется, но источник отмечает, что испанец и португалец пообщались очень тепло, "как старые друзья". Впрочем, это уже не первый их диалог в последние месяцы. После трансфера Криштиану в "Ювентус" отношения между ним и Пересом немного охладели, по какой-то причине в них возникла напряженность. Тем не менее, сейчас общение нормализовалось.
Напомним, Роналду защищал цвета "меренг" с 2009-го по 2018 год, вместе с "королевским клубом" португалец выиграл 15 трофеев и стал лучшим бомбардиром команды в истории. Контракт игрока с "Юве" истекает летом 2022-го.
Популярное сейчас
- Нойок официально в России, Соль может не вернуться в Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Манчестерские гранды не отдают лидерство, Ливерпуль - четвертый. Таблица АПЛ 2020/21
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Месси наказали за удар соперника в финале Суперкубка Испании
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО