Грядет камбэк в Мадрид? Президент Реала посетил базу Ювентуса, где тепло пообщался с Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес посетил тренировочную базу туринского "Ювентуса". По информации испанского издания Marca, во вторник, 19 января, функционер встретился с экс-форвардом "сливочных" и лидером туринцев Криштиану Роналду.

Тема беседы не уточняется, но источник отмечает, что испанец и португалец пообщались очень тепло, "как старые друзья". Впрочем, это уже не первый их диалог в последние месяцы. После трансфера Криштиану в "Ювентус" отношения между ним и Пересом немного охладели, по какой-то причине в них возникла напряженность. Тем не менее, сейчас общение нормализовалось.

Напомним, Роналду защищал цвета "меренг" с 2009-го по 2018 год, вместе с "королевским клубом" португалец выиграл 15 трофеев и стал лучшим бомбардиром команды в истории. Контракт игрока с "Юве" истекает летом 2022-го.