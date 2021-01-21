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Грядет камбэк в Мадрид? Президент Реала посетил базу Ювентуса, где тепло пообщался с Роналду

Испания
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Криштиану – новый Златан для испанского гранда?

Грядет камбэк в Мадрид? Президент Реала посетил базу Ювентуса, где тепло пообщался с Роналду
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес посетил тренировочную базу туринского "Ювентуса". По информации испанского издания Marca, во вторник, 19 января, функционер встретился с экс-форвардом "сливочных" и лидером туринцев Криштиану Роналду.

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Тема беседы не уточняется, но источник отмечает, что испанец и португалец пообщались очень тепло, "как старые друзья". Впрочем, это уже не первый их диалог в последние месяцы. После трансфера Криштиану в "Ювентус" отношения между ним и Пересом немного охладели, по какой-то причине в них возникла напряженность. Тем не менее, сейчас общение нормализовалось.

Напомним, Роналду защищал цвета "меренг" с 2009-го по 2018 год, вместе с "королевским клубом" португалец выиграл 15 трофеев и стал лучшим бомбардиром команды в истории. Контракт игрока с "Юве" истекает летом 2022-го.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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