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Зидан не намерен увольняться
«Реал» примет решение после сезона
Накануне завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Алькояно" принимал мадридский "Реал". "Сливочные" сенсационно покинули розыгрыш в этом турнире, уступив клубу из третьего дивизиона со счетом 2:1.
По информации Marca, руководство клубу не собирается принимать серьезные изменения, и подождет конца сезона, чтобы принять решение о будущем тренере.
Также источник отмечает, что Зидан не собирается уходить в отставку и намерен дальше работать в клубе.
Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании мадридский "Реал" идет вторым, отставая от лидирующего "Атлетико Мадрид" на 4 балла.
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