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Зидан не намерен увольняться

Испания
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«Реал» примет решение после сезона

Зидан не намерен увольняться
Новина українською

Накануне завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Алькояно" принимал мадридский "Реал". "Сливочные" сенсационно покинули розыгрыш в этом турнире, уступив клубу из третьего дивизиона со счетом 2:1.

По информации Marca, руководство клубу не собирается принимать серьезные изменения, и подождет конца сезона, чтобы принять решение о будущем тренере.

Также источник отмечает, что Зидан не собирается уходить в отставку и намерен дальше работать в клубе.

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Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании мадридский "Реал" идет вторым, отставая от лидирующего "Атлетико Мадрид" на 4 балла.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Алькояно
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Источник:
Marca

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