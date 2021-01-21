Зидан не намерен увольняться

Накануне завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Алькояно" принимал мадридский "Реал". "Сливочные" сенсационно покинули розыгрыш в этом турнире, уступив клубу из третьего дивизиона со счетом 2:1.

По информации Marca, руководство клубу не собирается принимать серьезные изменения, и подождет конца сезона, чтобы принять решение о будущем тренере.

Также источник отмечает, что Зидан не собирается уходить в отставку и намерен дальше работать в клубе.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании мадридский "Реал" идет вторым, отставая от лидирующего "Атлетико Мадрид" на 4 балла.