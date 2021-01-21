Самые неудачные сезоны в истории Реала. Спасение в последнем туре и другие кошмары мадридского двора

"Реал" неоднократно признавался лучшим клубом мира XX веке, он крайне успешен и в веке XXI.

Однако, и у испанского гегемона были падения и неудачные сезоны. Давайте вспомним, когда это было и как именно происходило.

1973/74 – 8 место

Тренер : Мигель Муньос, Луис Моловни

: Мигель Муньос, Луис Моловни 5 главных звезд: Н Амансио, Н Оскар Мас, П Пирри, П Гюнтер Нетцер, Н Рамон Гроссо

Прославленные Мигель Муньос и Луис Моловни на двоих завоевали свыше 20 тренерских титулов, но сезон 1973/74 стал настоящим фиаско. Муньоса сняли после сенсационного поражения от "Кастельона", - к тому времени у наставника уже испортились отношения с лидерами раздевалки, 34-летними Амансио и Игнасио Соко.

Луис Моловни получил 0:5 на "Бернабеу" от "Барсы" с великим перфомансом Йохана Кройфа, кроме того, команда выглядела крайне медленной (половину основы составляли футболисты 30+). Не ладилась атакующая игра: Гроссо не забил ни одного гола в чемпионате, талантливый Сантильяна, выходивший со скамейки забил три, а лучшим бомбардиром стал аргентинец Оскар Мас, заглянувший на Пиренеи на один сезон – на его счету 11 мячей.

В еврокубки "Реал" попал благодаря Кубку Испании, в финале которого вынес "Барсу" 4:0. Казалось, что команда, наконец, поймала при Моловни ритм, но Сантьяго Бернабеу все равно уволил тренера.

1950/51 – 9 место

Тренер : Майкл Кипинг, Бальтасар Альбенис, Эктор Скароне

: Майкл Кипинг, Бальтасар Альбенис, Эктор Скароне 5 главных звезд: Н Паиньо, П Мигель Муньос, П Луис Моловни, П Хесус Нарро, З Хоакин Наварро

То самое время, когда мадридский "Реал" на протяжении пяти лет не мог выиграть ни одного титула. Несмотря на героическую игру форварда Паиньо (21 гол), защита действовала так, что впору было хвататься за голову.

Голкипер Хуан Алонсо позже запишет в свой актив пять выигранных Кубков европейских чемпионов, но в сезоне 1950/51 он пропустил 67 мячей, и в клубе всерьез задумывались о его исходящем трансфере. "Реал" получал по полной – 1:7 от "Эспаньола", 2:7 от "Барселоны", 2:6 от "Сосьедада"… всего по окончании сезона у бланкос насчитывалось 8 (!!!) поражений с крупным счетом.

В итоге команда финишировала всего лишь в двух очках от зоны стыковых матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе.

1976/77 – 9 место

Тренер: Милан Милянич

Милан Милянич 5 главных звезд: Н Сантильяна, Н Роберто Мартинес, П Пирри, З Пауль Брайтнер, З Хосе Антонио Камачо

После двух подряд чемпионств бланкос неожиданно рухнули на девятое место в национальном первенстве. Испанская пресса писала о том, что новоприбывший датчанин Хеннинг Йенсен так и не смог заменить цельную фигуру немца Гюнтера Нетцера в плане влияния на общекомандную игру.

Так и не налаженные игровые связи давали о себе знать, как обычно, в самые ответственные моменты – например, когда "Реал" сгорел в Кубке европейских чемпионов "Брюгге" (0:0, 0:2), или оказался выбит из Кубка Испании скромным "Эркулесом" (0:3, 2:0).

Сантильяна прямо говорил, что не находит общего языка с Йенсеном ни на поле, ни за его пределами. На следующий год Сантильяна забудет про это, блистая в окружении крутых новичков, немецкого полузащитника Ули Штилике и испанского форварда Хуанито.

1942/43 – 10 место

Тренер: Жоан Армет, Пабло Эрнандес Коронадо, Рамон Энсинас

Жоан Армет, Пабло Эрнандес Коронадо, Рамон Энсинас 5 главных звезд: Н Мануэль Алдай, Н Хесус Алонсо, П Антонио Альсуа, П Хосе Рамон Сауто, П Хуан Антонио Ипинья

В тяжелейший для всей Европы период "Реал" начал Примеру с трех побед, но в дальнейшем все оказалось не настолько радужно: после восьми туров в графе "поражения" у бланкос красовалась цифра 4. Вообще, команду по ходу темпорады бросало то в жар, то в холод: она могла проиграть три поединка кряду, а потом выдать триллер на стадионе "Лес Кортс" (в ту пору – домашняя арена "Барселоны"), где, уступая хозяевам 3:5, столичные футболисты сумели забить два мяча в концовке.

Лишь на финишной ленточке национального первенства "сливочные" сумели избежать попадания в стыки за сохранение прописки в высшем испанском дивизионе.

Поразительно, но именно этот "Реал" выдал самую крупную победу в истории Эль Класико. В полуфинале национального кубка "Мадрид" уступил в гостях "Барселоне" со счетом 0:3, но дома попросту размазал каталонцев 11:1.

Сине-гранатовые откровенно поплыли после удаления защитника Бенито на 31-й минуте игры (пропустили 6 мячей за 12 минут), вдобавок публика, собравшаяся на стадионе "Чамартин", вела себя настолько агрессивно по отношению к приезжей команде, что попросту напугала "Барсу".

Существует легенда, что в перерыве франкисты ворвались в гостевую раздевалку и, угрожая оружием, требовали, чтобы каталонские футболисты обязательно проиграли. Но нет ни одного свидетельства по данному факту, да и после первого тайма счет уже был 8:0.

1947/48 – 11 место

Тренер : Хасинто Кинкосес, Бальтасар Альбенис, Майкл Кипинг

: Хасинто Кинкосес, Бальтасар Альбенис, Майкл Кипинг 5 главных звезд: П Луис Моловни, Н Сабино Барринага, Н Пруден, П Хуан Антонио Ипинья, Н Хесус Алонсо

В 1947-ом году "Реал" завершил трехлетнее строительство нового стадиона, который был открыт пол названием "Нуэво Чамартин" - через 8 лет его переименуют в "Сантьяго Бернабеу".

Основной голкипер Хосе Баньон получил по ходу сезона несколько травм, и место в воротах занимал Даниэль Кальеха, в первый и последний раз в своей карьере засветившийся в высшем дивизионе. Он действовал настолько неуверенно, что вся команда впадала в фрустрацию. С Кальехой "Мадрид" получил 0:5 от "Атлетико" (игроки обеих команд тогда впервые в своей истории сыграли с номерами на футболках) и кошмарные 1:7 от "Овьедо" - с пента-триком легенды астурийского футбола Эстебана Эчеваррии по прозвищу "Баск". Эчеваррия с ростом 158 см остается единственным футболистом, забивавшим пять мячей в ворота мадридского "Реала" в одном матче.

Бланкос сумели избежать вылета во второй дивизион лишь в последнем туре, благодаря вдохновенному дублю ветерана Прудена, позиционировавшегося в команде уже в качестве запасного. Интересно, что соперником столичной команды снова оказался "Овьедо".

Летом "Реал" включил характер и сумел завоевать Кубок Эвы Дуарте (аналог национального Суперкубка), победив "Валенсию" со счетом 3:1.