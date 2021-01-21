Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корнелья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании
Корнелья - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Стадия 1/16-й финала Кубка Испании завершится матчем "Корнельи" против "Барселоны". Команда, которая в предыдущем раунде одолела "Атлетико", попытается создать еще одну сенсацию.
Матч состоится 21.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция - видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Динамо 2:0 Шахтер С. Дебютный гол Клейтона и первая победа киевлян на сборах
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Динамо, Шахтёр, Мариуполь и Днепр-1 сегодня проведут матчи. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО