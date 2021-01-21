Корнелья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании

Стадия 1/16-й финала Кубка Испании завершится матчем "Корнельи" против "Барселоны". Команда, которая в предыдущем раунде одолела "Атлетико", попытается создать еще одну сенсацию.

Матч состоится 21.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция - видеосервис MEGOGO. Смотрим.

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