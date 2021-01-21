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Корнелья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Корнелья - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Корнелья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Стадия 1/16-й финала Кубка Испании завершится матчем "Корнельи" против "Барселоны". Команда, которая в предыдущем раунде одолела "Атлетико", попытается создать еще одну сенсацию.

Матч состоится 21.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция - видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Кубок Испании Корнелья
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