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Эйбар - Атлетико: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Эйбар - Атлетико: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Эйбар. "Ипуруа". 21.01.2021. 22:30. Арбитр в поле – Марио Мелеро; трансляция в Украине – MEGOGO
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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