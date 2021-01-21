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Примера. 19-й тур. Валенсия не удивила Осасуну

Испания
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Завершение тура - экватор турнира

Примера. 19-й тур. Валенсия не удивила Осасуну
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" в текущем розыгрыше Кубка Испании добыла три сухих победы и уже добралась до стадии 1/8-й финала. А вот в Примере дела обстоят куда хуже – ни одной победы в последних тринадцати турах. Хотя безнадежностью игра памплонцев не отмечена. Сегодня на поле "Валенсии", например, были шансы взять три очка.

Уже при счете 1:1 "Осасуна" создала несколько моментов, попала в штангу, вышла вперед по показателю попаданий в створ. Сделала все для того, чтобы после матча говорили о желании команды вырвать победу. Это так.

"Валенсия" страдала в этом матче из-за низкой эффективности – всего три попадания в створ с десяти ударов. И кто знает, удалось бы забить, если бы Унай Гарсия не срезал мяч в собственные ворота на 69-й минуте. "Лос Чес" легче играть против грозных соперников: тогда, очевидно, повышается мотивация проявить себя.

"Осасуна" – предпоследняя, ​​"Валенсия" далеко не убежала.

Примера. 19-й тур. Валенсия не удивила Осасуну - изображение 1

Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Осасуна" 1:1
Голы: Гарсия Унай 69 (авт.) - Хонатан Кальери 42

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Денис Черышев (Гонсалу Гуэдеш 68), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич (Юнус Муса 59), Максимилиано Гомес, Ли Кан Ин (Кевин Гамейро 58), Карлос Солер

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Хуан Крус, Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Мануэль Санчес 75), Хонатан Кальери, Хон Толлар Монкайола (Ойер Санхурхо 87), Гарсия Унай, Роберто Торрес (Иньиго Перес 75), Хавьер Мартинес Кальво (Энрике Барха 75), Лукас Торро

Предупреждения: Даниэль Васс 60 - Игнасио Видаль 45+1, Хуан Крус 71, Мануэль Санчес 77

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Осасуна (Памплона)
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