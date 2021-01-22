Кубок Испании. 1/16-я финала. Корнелья - Барселона 0:2. Затянули, но не сплоховали

Умные учатся на ошибках других... "Барса" прекрасно знала, какими опасными могут быть кубковые соперники из низов футбольной иерархии. В прошлом году непросто было с "Ибицей", а уже в этом сезоне от андердогов вылетели "Реал" и "Атлетико". "Матрасников", кстати, выбила именно "Корнелья" – сегодняшний соперник "блаугранас".

Трудностей добавляло и поле. Искусственный газон, меньшие, чем на "Камп Ноу", параметры поля заставляли "Барсу" играть вопреки привычке. Возможно, этим обусловлен неторопливый темп каталонцев в первом тайме. Хотя даже при таком раскладе гости могли забить: Эстельяс не позволено грубо и опасно сыграл в штрафной против Араухо, однако Миралем Пьянич не переиграл с одиннадцатиметровой отметки вратаря.

Забитый гол значительно облегчил бы каталонцам жизнь. Прежде всего в психологической плоскости. Ограждал бы от случайностей, неприятных сюрпризов. Такой, например, мог случиться в районе 30-й минуты, когда Онтиверос бил из-под опеки Араухо. Неточно.

Кроме пенальти, у "Барсы" был момент с бессистемным штурмом ворот соперника. Рассчитывали, что протолкнут мяч в сетку из гущи футболистов, однако не сложилось. А во втором тайме немного осмелела "Корнелья" – состоялся второй удар в створ ворот Нето. Хотя и "Барса" не молчала: активность Гризманна вылилась сначала в удар Брайтвайта, а потов и в выстрел самого Антуана. Безрезультатно.

"Корнелья" довольно легко входила в штрафную Нето, но для завершающего точного и сильного удара силёнок не хватало. Мартин пробил выше, Медина – прямо в руки голкиперу. Проворного Онтивероса блокировали со всех сторон.

На горизонте уже вырисовывалось добавленное время, но "Барса" не желала затрачивать силы на дополнительные тридцать минут. И была близка к голу в основное время. Очень близка. Поль Морено в штрафной ударил по лицу Лангле, а перед тем еще и Эстельяс сыграл рукой. Сразу два повода для назначения пенальти. Казалось бы, идеальная возможность, что еще надо? А надо не бездарно пробить с отметки. Но Дембеле пробил еще хуже, чем Пьянич в первом тайме - слаб и по центру ворот, в ногу вратарю.

Но плевать на эти пенальти – не складывается. Но могла "Барса" закрывать вопрос с игры. Удар Пьянича с линии штрафной площади вратарь отразил в перекладину. И даже после этого три точки поставлено не было: Араухо после подачи Дембеле был близок к тому, чтобы закончить этот матч, однако ворота "Корнельи" словно заколдовали.

Развеялась магия только в экстра-таймах. В самом начале дополнительного времени Дембеле нанес двойной удар: сначала был сейв голкипера, а вторая попытка наконец достигла успеха. Это же надо было так затянуть... Не могла "Корнелья" отыграться. Горела желанием, но физически не могла. Даже моментов не было. Даже переход на чужую половину поля был для хозяев подвигом.

Естественно, "Барса" спокойно довела матч до победы. Уже тоже не нагнетала. С ударом Конрада справился голкипер, а когда на 120+1-й минуте Педри выбежал в контратаку, Рамон Хуан уже особо и не старался помешать сопернику. Последовала передача на Брайтвайта и уже с такой позиции датчанин не ошибся. Сразу – финальный свисток.

"Барселона" проходит в 1/8-ю финала и будет там едва ли не главным фаворитом. Но Кубок преподносит сюрпризы.

Кубок Испании. 1/16-я финала

Корнелья-де-Льобрегат. "Campo Nuevo Municipal de Cornella"

Арбитр в поле – Сезар Сото

"Корнелья" (ІІІ) – "Барселона" 0:2 OT

Голы: Усман Дембеле 92, Брайтвайт 120+1

"Корнелья": Рамон Хуан – Кужман, Эстельяс, Пол Морено, Мартин – Элой Гиля (Алекс Пла 97), Преза (Санмарти 84), Дорка, Макс Марчет (Чики 68) – Медина, Хавьер Онтиверос (Кармона 68)

"Барселона": Нето – Мингеса, Лангле, Араухо, Фирпо – Пуч (Дембеле 46), Пьянич, Илайкс (Бускетс 74) – Тринкау (Педри 74), Брайтвайт, Гризманн (Конрад 101)

Предупреждения: Эстельяс 38, Преса 57, Медина 96, Эстельяс 118 – Пуч 7, Пьянич 106

Нереализованные пенальти: Пьянич 39 (вратарь), Дембеле 80 (вратарь)

Удаление: Эстельяс ("Корнелья", две желтые)