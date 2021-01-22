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Кубок Испании. 1/16-я финала. Корнелья - Барселона 0:2. Затянули, но не сплоховали

Испания
(1 голосов)

Блаугранас возглавят список самых статусных команд 1/8-й финала

Кубок Испании. 1/16-я финала. Корнелья - Барселона 0:2. Затянули, но не сплоховали
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Умные учатся на ошибках других... "Барса" прекрасно знала, какими опасными могут быть кубковые соперники из низов футбольной иерархии. В прошлом году непросто было с "Ибицей", а уже в этом сезоне от андердогов вылетели "Реал" и "Атлетико". "Матрасников", кстати, выбила именно "Корнелья" – сегодняшний соперник "блаугранас".

Трудностей добавляло и поле. Искусственный газон, меньшие, чем на "Камп Ноу", параметры поля заставляли "Барсу" играть вопреки привычке. Возможно, этим обусловлен неторопливый темп каталонцев в первом тайме. Хотя даже при таком раскладе гости могли забить: Эстельяс не позволено грубо и опасно сыграл в штрафной против Араухо, однако Миралем Пьянич не переиграл с одиннадцатиметровой отметки вратаря.

Забитый гол значительно облегчил бы каталонцам жизнь. Прежде всего в психологической плоскости. Ограждал бы от случайностей, неприятных сюрпризов. Такой, например, мог случиться в районе 30-й минуты, когда Онтиверос бил из-под опеки Араухо. Неточно.

Кроме пенальти, у "Барсы" был момент с бессистемным штурмом ворот соперника. Рассчитывали, что протолкнут мяч в сетку из гущи футболистов, однако не сложилось. А во втором тайме немного осмелела "Корнелья" – состоялся второй удар в створ ворот Нето. Хотя и "Барса" не молчала: активность Гризманна вылилась сначала в удар Брайтвайта, а потов и в выстрел самого Антуана. Безрезультатно.

"Корнелья" довольно легко входила в штрафную Нето, но для завершающего точного и сильного удара силёнок не хватало. Мартин пробил выше, Медина – прямо в руки голкиперу. Проворного Онтивероса блокировали со всех сторон.

На горизонте уже вырисовывалось добавленное время, но "Барса" не желала затрачивать силы на дополнительные тридцать минут. И была близка к голу в основное время. Очень близка. Поль Морено в штрафной ударил по лицу Лангле, а перед тем еще и Эстельяс сыграл рукой. Сразу два повода для назначения пенальти. Казалось бы, идеальная возможность, что еще надо? А надо не бездарно пробить с отметки. Но Дембеле пробил еще хуже, чем Пьянич в первом тайме - слаб и по центру ворот, в ногу вратарю.

Но плевать на эти пенальти – не складывается. Но могла "Барса" закрывать вопрос с игры. Удар Пьянича с линии штрафной площади вратарь отразил в перекладину. И даже после этого три точки поставлено не было: Араухо после подачи Дембеле был близок к тому, чтобы закончить этот матч, однако ворота "Корнельи" словно заколдовали.

Развеялась магия только в экстра-таймах. В самом начале дополнительного времени Дембеле нанес двойной удар: сначала был сейв голкипера, а вторая попытка наконец достигла успеха. Это же надо было так затянуть... Не могла "Корнелья" отыграться. Горела желанием, но физически не могла. Даже моментов не было. Даже переход на чужую половину поля был для хозяев подвигом.

Естественно, "Барса" спокойно довела матч до победы. Уже тоже не нагнетала. С ударом Конрада справился голкипер, а когда на 120+1-й минуте Педри выбежал в контратаку, Рамон Хуан уже особо и не старался помешать сопернику. Последовала передача на Брайтвайта и уже с такой позиции датчанин не ошибся. Сразу – финальный свисток.

"Барселона" проходит в 1/8-ю финала и будет там едва ли не главным фаворитом. Но Кубок преподносит сюрпризы.

Кубок Испании. 1/16-я финала
Корнелья-де-Льобрегат. "Campo Nuevo Municipal de Cornella"
Арбитр в поле – Сезар Сото

"Корнелья" (ІІІ) – "Барселона" 0:2 OT
Голы: Усман Дембеле 92, Брайтвайт 120+1

"Корнелья": Рамон Хуан – Кужман, Эстельяс, Пол Морено, Мартин – Элой Гиля (Алекс Пла 97), Преза (Санмарти 84), Дорка, Макс Марчет (Чики 68) – Медина, Хавьер Онтиверос (Кармона 68)

"Барселона": Нето – Мингеса, Лангле, Араухо, Фирпо – Пуч (Дембеле 46), Пьянич, Илайкс (Бускетс 74) – Тринкау (Педри 74), Брайтвайт, Гризманн (Конрад 101)

Предупреждения: Эстельяс 38, Преса 57, Медина 96, Эстельяс 118 – Пуч 7, Пьянич 106
Нереализованные пенальти: Пьянич 39 (вратарь), Дембеле 80 (вратарь)
Удаление: Эстельяс ("Корнелья", две желтые)

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В статье: Барселона Кубок Испании Корнелья
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Комментарии (28)
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hardcorepwnz (Украина)
22.01.2021 в 01:11
Эй, ну так не честно, а как же поддержать любимых соперников? И ведь почти поддержали, каких-то полчаса не хватило. Эх вы.
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
22.01.2021 в 00:44
Відскочили А якщо серйозно - то всю команду на вечірні курси пробиття одинадцятиметрових і то вже
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+3
0
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йоперний театр (Наш футбол)
22.01.2021 в 00:50
Напевно не взяли до уваги виліт Атлетіко, а поплатились вболівальники, так як нервові клітини не відновлюються.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 00:34
Знов питання до Ку... Якщо суперник грає "бій, біжи" невже і Барселона так повинна грати? Пройшли, але стільки сил витратили, у тому числі і гравців основи Але не сМАДРИДили кубок ну і добре. Крупних суперників не залишилося, утім сьогоднішня гра НІЧОГО не гарантує!
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:35
А Севилья?
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 00:36
Ну це не акула хоч на мурену тягне...
0
0
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Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:37
А Атлетик?
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 00:40
Та і взагалі піраній вистачає... відчують "аромат крові" РОЗІРВУТЬ!
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:45
Глядя на сегодня, для Барсы сейчас все акулы.
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 01:08
Добре умовили Але залишилися не білі чи мако, а пісчані... Ну Севілья і Атлетико акула-бик
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.01.2021 в 00:37
что то нет ни слова про два спорных пенальти!!!..или замечаем только когда мадриду ставят??..
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:39
Можно было не давать. Пьянич и Дембеле исправили ошибки судьи. Шо тебе не так?
+2
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
22.01.2021 в 00:39
Про первьій ниче не скажу, не видел, а про какой второй спорньій??? Ногой в лицо заехал, ето спорний?
+1
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.01.2021 в 00:40
Так дело в том,что крику было бы если бы вчера таких два поставили,вы бы все на овно изошли
0
-4
avatar
Blackboria (Тернопіль)
22.01.2021 в 00:41
Слухай, якби тобі по ї..лу ногою заїхали - то це було б порушенням правил? Дуже добре, що обидва пенальті не забито і переможний гол з гри без запитань, щоб такі промадрідські шавки як ти тут не гавкали особо...
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:42
Я наоборот, первый видел, второй не видел. Первый так себе, можно было не давать, второй не знаю, надо посмотреть.
0
0
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IM-RM-DK (Miami)
22.01.2021 в 00:44
Чореый Боря с Тернополя ,тебе смотрю в детстве чем то тяжёлым хорошо заехали,что до сих пор гавкаешь,собака фуфлонская
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 00:46
IM... Авжеж яке мали право надавати Барселоні бити пенальті... РЕАЛьно нехай хоч челюсті зламають, все одно гравець Барселони винен. Лангле по амплуа захисник! Чого в чужий карний поперся!
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:52
И вот это вот ты маямец всю игру Барсы смотрел? Ох уеть.. Я вчера вообще Реал не смотрел, как-то пох было. Наверное с лупой сидел возле экрана? Где бы шо, шоб кой-чего узреть.. да?
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.01.2021 в 00:33
Тянули,тянули и вытянули,надо было третий пенальти ставить или до забитого )))..чего уж там
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 00:33
Ну, как-то так...
Ответить
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
22.01.2021 в 00:37
Oлег, ты не в курсе о каких пенальти трёхклубный дебил пишет? Я игры не видел.
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.01.2021 в 00:38
Сосни у пастыря он тебе поведает
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
22.01.2021 в 00:51
Интересно, с чего ты взял, что я у Олега о тебе спросил? Ага понял, я же твоё имя назвал «дебил» ))
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 01:05
Маямец, ты шо, трехклубный дебил?
+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
22.01.2021 в 00:30
Н-да, командочка не подарок. Очень тяжелая победа. Поздравляю.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2021 в 00:28
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
22.01.2021 в 01:03
За шо клуб этим дебилам платит?
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0
0


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