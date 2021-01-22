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Журналист Marca: Некоторые игроки Реала сообщили мне, что Зидан игнорирует их уже 2-3 месяца

Испания
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Необщительный, подумаешь…

Журналист Marca: Некоторые игроки Реала сообщили мне, что Зидан игнорирует их уже 2-3 месяца
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У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана сейчас непростые отношения с некоторыми исполнителями "сливочных" – об этом сообщает журналист испанского издания Marca Хосе Фелиш Диаш.

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"Существует целый комплекс проблем, который выдает симптомы для финиша этапа Зидана в Мадриде. Его мысли не доходят до футболистов. Некоторые из тех, кто играл с "Алькояно", рассказали мне, что Зидан не ведет с ними диалог уже 2-3 месяца. Француз их игнорирует".

Напомним, 20 января, "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании в 1/16 финала, мадридцы проиграли "Алькояно", команде, которая выступает в третьем дивизионе (1:2).

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Marca
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 10:31
РЕАЛьно, а де ексПЕРДна думка дітЛОХів про неприпустимість таких дій ЗіЗу
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