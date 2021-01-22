Журналист Marca: Некоторые игроки Реала сообщили мне, что Зидан игнорирует их уже 2-3 месяца

У главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана сейчас непростые отношения с некоторыми исполнителями "сливочных" – об этом сообщает журналист испанского издания Marca Хосе Фелиш Диаш.

"Существует целый комплекс проблем, который выдает симптомы для финиша этапа Зидана в Мадриде. Его мысли не доходят до футболистов. Некоторые из тех, кто играл с "Алькояно", рассказали мне, что Зидан не ведет с ними диалог уже 2-3 месяца. Француз их игнорирует".

Напомним, 20 января, "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании в 1/16 финала, мадридцы проиграли "Алькояно", команде, которая выступает в третьем дивизионе (1:2).