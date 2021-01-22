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Кандидат в президенты Барселоны: Месси? Даже лучший футболист в истории не важнее клуба
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Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Тони Фрейша коротко прокомментировал будущее аргентинского форварда Лионеля Месси. Цитирует Тони издание Sport.es.
"Чтобы говорить об этом, нам всем нужно быть реалистами. Мы бы хотели, чтобы Месси остался у нас в клубе до конца профессиональной карьеры футболиста. Однако первая наша задача: подумать о "Барселоне". Даже лучший исполнитель в истории не важнее клуба".
Напомним, Лионель защищает цвета "сине-гранатовых" всю карьеру игрока, он является воспитанником Ла Масии. В составе первой команды Месси выступает с 17 лет, сейчас ему 33.
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