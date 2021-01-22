Цель – сбежать от Гасперини подальше? Лидер Аталанты может перейти в клуб Ла Лиги

Аргентинский атакующий хавбек "Аталанты" Алехандру Гомес может переехать в Испанию, чтобы присоединиться к "Севилье" – об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

В приглашении экс-игрока "Металлиста" заинтересован лично Мончи, спортивный директор клуба. Пока официального предложения бергамаски не получали, но цель итальянцев – избавиться от исполнителя, с которым у Гасперини конфликт, как можно скорее.

В последний раз Гомес выходил в составе "Аталанты" в декабре прошлого года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах (5 голов и 4 ассиста).