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На гол вратаря Суарес ответил дублем. Эйбар - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Эйбар - Атлетико ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

На гол вратаря Суарес ответил дублем. Эйбар - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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"Атлетико" движется в чемпионском темпе, но усилий приходится прилагать немало. В матче 19-го тура Примеры мадридцы уступали, а потом долгое время играли вничью. Лишь в конце поединка удалось выйти вперед и обеспечить себе нужный результат.

И снова разницу делает Луис Суарес. Дубль позволил уругвайцу сравниться с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата. Хорошо сыграл и Маркос Льоренте. Примечательно, что в свои ворота "Атлетико" пропустил от голкипера – Дмитрович реализовал пенальти за "Эйбар".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 19-го тура Примеры.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Атлетико" 1:2
Голы: Марко Дмитрович 12 (пен.) - Луис Суарес 40, Луис Суарес 89 (пен.)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Чемпионат Испании Эйбар
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