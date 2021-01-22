На гол вратаря Суарес ответил дублем. Эйбар - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" движется в чемпионском темпе, но усилий приходится прилагать немало. В матче 19-го тура Примеры мадридцы уступали, а потом долгое время играли вничью. Лишь в конце поединка удалось выйти вперед и обеспечить себе нужный результат.

И снова разницу делает Луис Суарес. Дубль позволил уругвайцу сравниться с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата. Хорошо сыграл и Маркос Льоренте. Примечательно, что в свои ворота "Атлетико" пропустил от голкипера – Дмитрович реализовал пенальти за "Эйбар".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 19-го тура Примеры.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Атлетико" 1:2

Голы: Марко Дмитрович 12 (пен.) - Луис Суарес 40, Луис Суарес 89 (пен.)