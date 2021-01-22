Marca: Арсенал уже сегодня может арендовать у Реала Эдегора

Уже сегодня Мадрид может покинуть Мартин Эдегор. Норвежец так и не нашел общего языка с Зиданом, поэтому сообщил клубу, что желает уйти.

Среди претендентов на полузащитника – лондонский "Арсенал". Уже сегодня сделка может свершиться, ведь "канониры" вступили в официальные переговоры с "Реалом", сообщает Marca.

Примечательно, что Эдегор мог вернуться в "Реал Сосьедад", где блистал два последних сезона, но интерес "Арсенала" игроку больше льстит. В "Арсенале", напомним, уже играет арендованный у "Реала" Дани Себальос.

Если свершится, то это будет уже четвертая для Эдегора аренда. Ранее он играл по арендному договору за "Херенвен", "Витесс" и "Реал Сосьедад". В текущем сезоне сыграл в составе мадридского "Реала" девять матчей во всех турнирах, голы не забивал.