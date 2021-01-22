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Официально: Зидан сдал положительный тест на COVID-19
Инфекция добралась до Зинедина
Пресс-служба мадридского "Реала" сообщает, что тренер команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.
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Французский специалист не сможет руководить "сливочными" в ближайших матчах.
Напомним, в субботу, 23 января, "меренги" сыграют с "Алавесом" в рамках очередного тура чемпионата Испании.
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Источник:Real
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sash_ok (Харьков)
22.01.2021 в 14:32
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