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Официально: Зидан сдал положительный тест на COVID-19

Испания
(1 голосов)

Инфекция добралась до Зинедина

Официально: Зидан сдал положительный тест на COVID-19
Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщает, что тренер команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.

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Французский специалист не сможет руководить "сливочными" в ближайших матчах.

Напомним, в субботу, 23 января, "меренги" сыграют с "Алавесом" в рамках очередного тура чемпионата Испании.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) коронавирус
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Источник:
Real

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Комментарии (1)
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sash_ok (Харьков)
22.01.2021 в 14:32
Здоровья! Здоровья и скорейшей отставки. Скорейшая отставка поможет сберечь нервы и сэкономить здоровье. И ... кстати, не только Зидану.
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