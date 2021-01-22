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Алавес - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Алавес - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Алавес - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

В первом круге "Реал" дома уступил "Алавесу" 1:2, что сильно ударило по репутации Зидана. В этом матче француз, кстати, не будет руководить командой с тренерского мостика из-за коронавируса.

Матч состоится 23.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция - видеоплатформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 20-го тура Ла Лиги "Алавес" - "Реал"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
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