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Алавес - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Алавес - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В первом круге "Реал" дома уступил "Алавесу" 1:2, что сильно ударило по репутации Зидана. В этом матче француз, кстати, не будет руководить командой с тренерского мостика из-за коронавируса.
Матч состоится 23.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция - видеоплатформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 20-го тура Ла Лиги "Алавес" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.
Смотреть матч онлайн
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