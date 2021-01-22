Акценты. Роналду выиграл у Месси?

Мы живем в уникальную для футбола эпоху, иногда до конца этого не осознавая. Она отличается тем, что взрастила сразу двух идолов, в равной степени претендующих на то, чтобы ее называли их именами.

Иногда кажется, что весь футбольный мир разделился на поклонников Месси и Роналду. Не считая немногих адептов условного Ибрагимовича, а также тех, кто умудрился не сотворить себе кумира.

В последние годы со все большей очевидностью заочное состязание двух икон принципиально разного футбольного стиля выигрывает Криштиану. Почему это происходит и что означает? Праздновать ли победу «роналдистам» и почему?

Читайте также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Но это не точно

Вот вам мнение бывшего заинтересованного лица, которое с возрастом пытается постичь вечные и очевидные истины. Чего и вам желает.

Акцент первый: физиология. Достаточно просто взглянуть на обоих, чтобы увидеть эту разницу, бросающуюся в глаза. Если первый – атлет, воплощение спортсмена с, пожалуй, оптимальными параметрами для футболиста, то во втором вообще не сразу распознаешь представителя этого вида спорта. Разве не так?

К слову, это-то и бесит изрядную часть хейтеров Лео. Ревнителей порядка: все должно быть, как положено.

Прибавим к этому то, что португальца отличает довольно уравновешенный темперамент, в то время как аргентинца небеспочвенно называют «аутистом» - а это никак не идет на пользу в командной игре. В том-то и заключается его подлинное величие: казалось бы, будучи созданным не для футбола, он стал любимцем миллионов приверженцев этой игры.

Тогда как Роналду, сменив одного гранда на другой, продолжил диктовать футбольную моду, Месси, оставаясь в родном для него клубе, который деградировал, был вовлечен в околофутбольные дрязги, что в его возрасте не могло не сказаться и на игре.

Нервные всплески, отнюдь не характерные для него прежде, были вызваны, как этим, так и, смею предположить, физическим износом «ресурса».

При габаритах Лео, теперь ему существенно сложнее демонстрировать свои козыри. Скорость в любом случае уж не та, что в молодости. А стало быть, остановить его нынче соперникам проще. Как всегда, чаще всего ценой нарушения правил.

Техника-то никуда не делась: профессор, конечно, старик, но аппаратура при нем. Однако без соответствующей «физики» и она может стать бессильной против элементарного лома.

На мой взгляд, просто вышел срок «гарантии» того полноценного Месси, которым восхищались взахлеб долгие годы. И причина банальна до противного: его ни разу не богатырский организм уже не способен обеспечивать необходимую поддержку гиганту футбольной мысли. И этот дисбаланс неизбежно ведет к регрессу. Началось это не сегодня, и не вчера. Увы.

Так уж устроен мир, что все мы в нем разные. И если мой одноклассник, с которым мы когда-то мерились скоростью на школьном стадионе, по-прежнему в форме, то я бы сегодня не рискнул с ним соперничать. Можно и нужно восхищаться Роналду, как примером блестящего спортивного долголетия. Но глупо требовать того же от Месси – на том же уровне.

Еще раз, просто посмотрите на одного и другого. А потом – на современный футбол.

Да, при этом Криштиану еще и на пару лет старше, что в их возрасте имеет большое значение. Да, как хорошее вино, с годами он лишь стал лучше. Как по мне, игра его стала разнообразнее, и именно в последние годы он в большей степени раскрылся, как командный игрок.

С другой стороны, он феерит на фоне конкурента, фактически уступившего без боя: как говорится, Месси уже не торт.

И в том нет его вины, что как Лучший футболист планеты он закончился еще несколько лет назад. Что бы и кто бы не говорил, но свои Золотые мячи Лео получал заслуженно. Уж во всяком случае, если мы говорим о соперничестве с Роналду. Но так уж вышло, что его время вышло. А лучезарный здоровяк-соперник по-прежнему в порядке.

Проиграл ли Месси? Несомненно, но, в этом смысле, он проиграл Роналду изначально – едва начав свою футбольную карьеру. Ибо проиграл он лишь в одном аспекте – физиологически. Бог обделил его силой и выносливостью, позволяющими парить на головокружительной высоте до самой «пенсии».

Но одарил иными качествами, благодаря которым многие в этом мире, несмотря ни на что, будут считать Лучшим именно его. Хотя правда, скорее всего, заключается в том, что они оба Лучшие. Но каждый по-своему.

Акцент второй: а стоит ли сравнивать? Ей-богу, по здравом размышлении, в голове не укладывается, как можно сравнить несравнимое.

Один, что называется, сделал себя сам. И поднялся на мировую вершину благодаря отменным физическим данным плюс тому, что, как писал Проспер Мериме, достигается упражнением. Непрерывно и последовательно себя совершенствуя, он практически достиг этого самого уровня футбольного совершенства. Став эталоном, образцом для подражания.

И, кстати, ведет себя соотвественно. Ах, какое блаженство! Ах, какое блаженство – знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал!!! Это о нем. А лично у меня он ассоциируется с эдаким универсальным солдатом, биороботом последнего поколения. Великим и ужасным для соперников.

Другой, полное впечатление, все получил непосредственно от Бога. Разумеется, и у него за плечами годы тренировок и шлифования мастерства. Но его игра сродни волшебству, она не только захватывает и восхищает, но и изумляет, поражает воображение. И подражать ему, такое ощущение, бесполезно. Иногда кажется, что он сам не знает, как у него это выходит.

Но выходит это настолько невероятно естественно, что его принято называть инопланетянином и футбольным магом. И вот скажите мне, как и зачем их можно сравнивать?

По количеству голов? Я уже давно вышел из этого возраста и вам рекомендую в нем не задерживаться надолго.

По количеству титулов? Футбол – командная игра, и не стоит преуменьшать роль свиты, которая иной раз действительно делает короля.

По удельному весу в командных достижениях (и тут речь вновь не о примитивном количестве голов), по значению этих достижений для команд – как я уже неоднократно вам говорил, тогда обоих наших современных звезд решительно задвинет в тень непревзойденный, в этом смысле, Диего Марадона.

А игру их сравнивать бессмысленно. И все же мы умудряемся их противопоставлять друг другу. Зачем?

Акцент третий: вкусовщина. У каждого из нас свой футбол. Каждый понимает и любит его по-своему. Состоявшийся футболист, бывший воспитанник ДЮСШ и не нюхавший пороху организованной игры дворовой трюкач, а то и откровенный «ботаник», вдруг увлекшийся футболом, видят и чувствуют его по-разному.

И я не стал бы присваивать кому-либо монополию на право восприятия и толкования этой игры. Это было бы глупостью: она принадлежит нам всем и каждому, а не избранным, гоняющим мяч на стадионах. Просто для кого-то это работа, для кого-то – несбывшаяся мечта, для кого-то – удовольствие, а для кого-то – образ жизни, то, без чего он себя не мыслит.

По моим наблюдениям и догадкам, служители культа Роналду – сторонники «правильного» футбола и те, кто, пусть даже бессознательно, примеряет его роль на себя.

Во-первых, он по-футбольному понятен и выполняет свой маневр идеально точно (и красиво).

Во-вторых, укладывается в логическую схему и его успех: имей такие данные и работай над собой до седьмого пота – и ты красавчик! Не обязательно уровня Криштиану, но принцип оптимальной реализации таланта налицо. Роналду – кумир тех, кто ценит в футболе ремесло, доведенное до автоматизма, до совершенства.

Месси же нравится с ходу и всем подряд, потому что зачаровывает своей игрой, он поднимает ее на какой-то непостижимый уровень, он делает футбол богаче и содержательнее.

Конечно, в первую очередь, его идолопоклонники – простые зрители-«кузьмичи». Но нелишне будет напомнить, что имя им легион, и именно они, а не фанаты, составляют большинство любителей футбола.

Вместе с тем, ему отдают должное и профи. Процент футбольных людей, высказавшихся в его пользу, визуально явно превышает число тех, кто отдал предпочтение Роналду. Причем, чаще всего эти последние – те, кто играл или играет с ним в одной команде. Это не аргумент в пользу Месси – простая констатация факта.

Большое количество «роналдистов» в Украине объясняется просто и логично. Наш футбол исконно развивался, как игра с акцентом на атлетизм и борьбу. Поэтому такой герой идеально вписался бы в нее и соответствует этой философии. Тогда как «гном», «карлик», «хоббит», и как там вы его еще обзываете, напрочь рушит устоявшиеся комфортные стереотипы.

Хотя, скажу вам честно, почти все, с кем доводилось лично общаться на эту тему, больше симпатизировали Месси. И это были совсем не обязательно люди далекие от футбола. Все-таки сильна в народе тяга к чудесам.

Мораль же сей басни такова. Противопоставление Роналду Месси, на самом деле, есть не что иное, как спор о вкусах, извечный, бессмысленный и беспощадный. И даже если по тону авторских высказываний вы угадали его чисто зрительское предпочтение, это отнюдь не означает, что он пытается склонить вас на свою сторону.

Бесполезно прельщать любителя шансона шедеврами рок-музыки. Если вы на нюх не переносите морепродукты, какой смысл предлагать вам черную икру? И запах самого дорогого коньяка не вызовет эрекции у человека, для которого из всех искусств главнейшим является пиво. Поэтому люди разумные стараются о вкусах не спорить. Поверьте, я тоже это понял не сразу.

Ну, а самый примитивный уровень – когда футболиста ненавидят в силу его клубной принадлежности – позвольте оставить без комментариев. Давно не отношу себя к людям, которым необходим образ врага.