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Рамос выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Когда именно вернется игрок пока неизвестно
По информации Sport.es, Серхио Рамос пропустил последнюю тренировку команды перед предстоящей игрой с "Алавесом" в 20 туре чемпионата Испании.
Сообщается, что защитник испытывает дискомфорт из-за болей в левом колене, которые начала беспокоить его во время разминки перед полуфинальным матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (1:2).
Известно, что в игре против "Алавеса", которая состоится в субботу, 23 января, также пропустит защитник Начо. Он находится на самоизоляции после близкого контакта с человеком, который заболел коронавирусом.
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