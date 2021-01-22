Рамос выбыл на неопределенный срок из-за травмы

По информации Sport.es, Серхио Рамос пропустил последнюю тренировку команды перед предстоящей игрой с "Алавесом" в 20 туре чемпионата Испании.

Сообщается, что защитник испытывает дискомфорт из-за болей в левом колене, которые начала беспокоить его во время разминки перед полуфинальным матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (1:2).

Известно, что в игре против "Алавеса", которая состоится в субботу, 23 января, также пропустит защитник Начо. Он находится на самоизоляции после близкого контакта с человеком, который заболел коронавирусом.