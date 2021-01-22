Барселона против Райо. Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Испании

Жребий брошен. Сегодня прошла жеребьвека 1/8 кубка Испании. После последних баталий в турнире остались 16 команд.

Из интересного - "Барселона" сыграет на выезде против мадридского "Райо Вальекано", "Бетис" примет "Реал Сосьедад", а центральным матчем раунда будет битва "Севильи" и "Валенсии". Полный список пар :

"Алькояно" - "Атлетик"

"Навалькарнеро" - "Гранада"

"Жирона" - "Вильярреал"

"Райо Вальекано" - "Барселона"

"Вальядолид" - "Леванте"

"Севилья" - "Валенсия"

"Бетис" - "Реал Сосьедад"

"Алмерия" - "Осасуна"

???? EN DIRECTO | ¡¡Estos son LOS CRUCES de los octavos de final de la #CopaDelRey!!



???????? ¡¡Mucha suerte a todos los equipos en la siguiente ronda!!



???? La eliminatoria, a partido único, se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero.#LaCopaMola???? pic.twitter.com/OfJdLd0j3Y — RFEF (@rfef) January 22, 2021

Матчи пройдут 26, 27 и 28 января. Напомним, что "Реал" и "Атлетико" уже покинули турнир.