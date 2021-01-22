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Барселона против Райо. Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Дальше без двух грандов

Барселона против Райо. Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Испании
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Жребий брошен. Сегодня прошла жеребьвека 1/8 кубка Испании. После последних баталий в турнире остались 16 команд.

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Из интересного - "Барселона" сыграет на выезде против мадридского "Райо Вальекано", "Бетис" примет "Реал Сосьедад", а центральным матчем раунда будет битва "Севильи" и "Валенсии". Полный список пар:

  • "Алькояно" - "Атлетик"
  • "Навалькарнеро" - "Гранада"
  • "Жирона" - "Вильярреал"
  • "Райо Вальекано" - "Барселона"
  • "Вальядолид" - "Леванте"
  • "Севилья" - "Валенсия"
  • "Бетис" - "Реал Сосьедад"
  • "Алмерия" - "Осасуна"

Матчи пройдут 26, 27 и 28 января. Напомним, что "Реал" и "Атлетико" уже покинули турнир.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Вальядолид Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Валенсия Гранада Севилья Бетис (Севилья) Вильярреал "Алмерия" (Алмерия) Алькояно Осасуна Жирона Леванте Райо Вальекано (Мадрид) Навалькарнеро
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
22.01.2021 в 21:08
Барсе все карты в руки.. Атлетико с Реалом жестко обделались. А тут еще кто-то из пары Валенсия/ Севилья закончит турнир.. Тяжело представить более легкий путь к финалу. Разве что начать сразу с 1/4 финала , но это у нас только бывает
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Blackboria (Тернопіль)
22.01.2021 в 21:15
Та не все так однозначно. Райо - мадрідська команда яка завжди намагається випити по максимуму крові у Барси. Тим не менш, нехай їм воздасться за нашого Зозулю Форса Барса!
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