Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона против Райо. Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Испании
Дальше без двух грандов
Жребий брошен. Сегодня прошла жеребьвека 1/8 кубка Испании. После последних баталий в турнире остались 16 команд.
Из интересного - "Барселона" сыграет на выезде против мадридского "Райо Вальекано", "Бетис" примет "Реал Сосьедад", а центральным матчем раунда будет битва "Севильи" и "Валенсии". Полный список пар:
- "Алькояно" - "Атлетик"
- "Навалькарнеро" - "Гранада"
- "Жирона" - "Вильярреал"
- "Райо Вальекано" - "Барселона"
- "Вальядолид" - "Леванте"
- "Севилья" - "Валенсия"
- "Бетис" - "Реал Сосьедад"
- "Алмерия" - "Осасуна"
???? EN DIRECTO | ¡¡Estos son LOS CRUCES de los octavos de final de la #CopaDelRey!!— RFEF (@rfef) January 22, 2021
???????? ¡¡Mucha suerte a todos los equipos en la siguiente ronda!!
???? La eliminatoria, a partido único, se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero.#LaCopaMola???? pic.twitter.com/OfJdLd0j3Y
Матчи пройдут 26, 27 и 28 января. Напомним, что "Реал" и "Атлетико" уже покинули турнир.
Популярное сейчас
- В Карпатах убеждены, что лучший игрок команды не найдет себе новый клуб
- УАФ назначила штраф Игорю Суркису за некорректные высказывания
- Коуч Днепра-1 заявил о поиске игроков на 4 позиции и высказался о Сергее Кравченко
- Эдегор на пути в лондонский Арсенал. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место