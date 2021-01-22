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Мадридские сердца. Рауль - единственный кандидат, который может заменить Зидана в Реале

Испания
(1 голосов)

Но пока француза никто не увольняет

Мадридские сердца. Рауль - единственный кандидат, который может заменить Зидана в Реале
UA-Футбол
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В связи с не лучшими последними результатами, в СМИ появились новости о том, что Зинедин Зидан может покинуть "Реал" в конце сезона.

По данным AS, есть лишь кандидат, которого Флорентино Перес готов взять на место француза - легендарный Рауль. Сейчас экс-капитан "сливочных" работает с молодежной командой мадридцев.

Стоит отметить, что по такому же маршруту Зидан в 2016-м возглавил "Реал". Также интересно, что в списке преемников был Почеттино, недавно возглавивший "ПСЖ".

Напомним, что с Раулем молодежная команда "Реала" впервые выиграла Юношескую Лигу Чемпионов.

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В статье: Рауль Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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sawyer1936
22.01.2021 в 23:06
Реаловские сердца
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